Previsioni Meteo del 23 Ottobre 2024

AL NORD – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi specie su Liguria, Emilia Romagna e Triveneto. Al pomeriggio insiste il maltempo con piogge ed acquazzoni su gran parte del Nord. In serata e nella notte ancora cieli nuvolosi con residue piogge soprattutto al Nord-Est.

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio precipitazioni in estensione sul resto delle regioni centrali. In serata e nella notte ancora instabilità con cieli nuvolosi e piogge sparse.