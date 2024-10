Dossieraggio banche. Oltre ad arresti e sequestri, sono indagati Leonardo M. Del Vecchio e Arpe. Prelevate migliaia di informazioni

AgenPress – Tra gli indagati nell’inchiesta della Dda di Milano e della Dna su attività di dossieraggio su larga scala, che ha portato a sei misure cautelari, sono indagati, tra gli altri, Leonardo Maria Del Vecchio, uno dei figli del patron di Luxottica, e Matteo Arpe.

Sarebbero stati prelevati dalle Banche dati strategiche nazionali, su commissione e per essere rivenduti, anche dati e informazioni sensibili di esponenti politici dai presunti appartenenti all’associazione per delinquere al centro dell’inchiesta della Dda di Milano e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Varese, che ha portato a quattro misure di arresti domiciliari e a due misure interdittive, oltre al sequestro di società. I sei destinatari dell’ordinanza cautelare, a quanto si è saputo, sarebbero appartenenti o ex delle forze dell’ordine, hacker e consulenti informatici.

Da quanto si è saputo, i presunti componenti dell’organizzazione avrebbero prelevato dalle banche dati strategiche più importanti informazioni e dati “di tutti i generi”, stando a quanto riferito, e di soggetti più vari, anche esponenti politici. E avrebbero agito su commissione di “clienti”, anche a “fini privatistici”, per rivendere, poi, quelle informazioni a chi le chiedeva.

Sarebbero migliaia le informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali, stando alle indagini della Dda di Milano e della Dna che ieri ha portato a 6 misure cautelari, tra cui i domiciliari per l’ex ‘super poliziotto’ Carmine Gallo. Tra gli indagati, che rispondono di concorso negli accessi abusivi della presunta organizzazione – composta da hacker, consulenti informatici e appartenenti alle forze dell’ordine e con al centro pure intercettazioni abusive – figurano Leonardo Maria Del Vecchio e Matteo Arpe. Nell’inchiesta sono coinvolti anche ex dipendenti di un’altra società di investigazione, la Skp di Milano.