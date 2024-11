Charles Michel: “Ricostruire la fiducia, stimolare il commercio e trasformare le nostre istituzioni multilaterali”

AgenPress. Oggi il mondo è sul filo del rasoio: la guerra e il conflitto stanno trafiggendo il cuore del nostro sistema multilaterale e della nostra fiducia globale. La guerra della Russia contro l’Ucraina, la guerra a Gaza e la crisi in Medio Oriente, senza dimenticare la terribile guerra civile in Sudan. Questi conflitti, e altri, stanno creando un cocktail devastante di catastrofi umanitarie, destabilizzazione e insicurezza, allontanando il mondo dallo stato di diritto verso la legge della forza. Hanno messo il nostro ordine basato sulle regole sotto terapia intensiva.

Oltre a ciò, ogni settimana assistiamo agli effetti devastanti del cambiamento climatico in tutto il mondo, dal tifone Yagi nel Sud-Est asiatico ai violenti incendi in Canada, fino alle terribili inondazioni improvvise che hanno colpito la Spagna questa settimana.

Stiamo anche vivendo la sconvolgente rivoluzione dell’intelligenza artificiale, con il suo vasto potenziale di innovazione e produttività, ma anche i suoi rischi per i diritti umani, la democrazia e per il nostro sistema commerciale globale. Una cosa è assolutamente certa: nessun singolo paese, nemmeno il più potente, può affrontare tutte queste sfide da solo. Abbiamo bisogno di cooperazione e multilateralismo più che mai.

Per far funzionare il multilateralismo, abbiamo bisogno delle tre T: Fiducia, Commercio e Trasformazione. Dobbiamo costruire più fiducia. Le persone devono essere in grado di credere l’una nell’altra quando stipulano accordi e lavorano insieme, e costruire la fiducia richiede il rispetto del diritto internazionale, cruciale quando le nazioni cooperano. Abbiamo bisogno del commercio perché genera prosperità e ci aiuta a raggiungere i nostri obiettivi comuni. Dobbiamo anche trasformare le istituzioni multilaterali globali, in modo che siano forti e adatte al 21° secolo.

Le tre T sono esattamente ciò che cerchiamo di usare nell’Unione Europea. L’UE è fondata sulla fiducia tra gli stati membri e si fonda sulle nostre leggi, valori e responsabilità condivisi. Questa fiducia ci consente di cooperare e raggiungere compromessi su questioni difficili che un tempo erano tabù. Il commercio è stato un pilastro centrale della nostra Unione Europea sin dai tempi della Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e la creazione del nostro mercato unico e dell’unione doganale ha eliminato le barriere commerciali e ha fatto sì che beni, servizi, persone e capitali fluissero liberamente attraverso i confini. Abbiamo trasformato l’Europa da un continente diviso dalla guerra a un continente che lavora insieme in innumerevoli settori.

Stiamo costruendo la nostra sovranità europea mattone dopo mattone, riducendo la nostra dipendenza eccessiva e costruendo partnership reciprocamente vantaggiose con il resto del mondo. Vogliamo costruire ponti, non barriere e ciò richiede più fiducia, più dialogo, più comprensione reciproca tra nazioni e persone e meno polarizzazione che allontana le nazioni.

Credo fermamente in un mondo multipolare in cui ogni paese, o gruppo di paesi, può stabilire il proprio percorso, nel rispetto delle regole comuni. Non dovrebbe trattarsi di scegliere una parte piuttosto che un’altra. Dobbiamo ascoltare, cooperare e forgiare decisioni comuni basate su compromessi intelligenti. Dobbiamo sviluppare la nostra intelligenza collettiva per risolvere problemi collettivi.

Solo un esempio recente: l’UE, insieme ad altri blocchi regionali, ha svolto un ruolo cruciale nel negoziare con successo il Patto per il futuro a New York. Non si trattava di ideologia, né di Nord contro Sud o Est contro Ovest. Si trattava di buon senso e dei quattro angoli del globo che si univano per un accordo che fosse positivo per tutti. Spero che questo costituisca un buon esempio per la riforma del nostro sistema finanziario internazionale, le istituzioni di Bretton Woods.

Dobbiamo rendere il finanziamento internazionale più equo e inclusivo. La potenza di fuoco finanziaria delle banche multilaterali per lo sviluppo, come la Banca Mondiale, deve essere aumentata. Potete contare sull’Unione Europea come leader del cambiamento. Dobbiamo anche aiutare i paesi a investire, affrontando la sfida del de-risking, una delle principali priorità su cui dobbiamo lavorare in futuro.

Il mondo ha bisogno di fiducia e il mondo ha bisogno di commercio. Ecco perché siamo così fortunati ad avere un creatore di fiducia naturale come il Presidente Ngozi al timone del WTO. Vorrei elogiarvi per i vostri instancabili sforzi. Ricordo il vostro lavoro critico durante la pandemia di COVID-19, sui vaccini e sulla proprietà intellettuale, per citarne solo alcuni.

Oggi una nube oscura di sfiducia incombe sulla cooperazione internazionale. Quindi voglio anche rendere omaggio alla vostra instancabile determinazione nel riportare la fiducia nel cuore del WTO. Come Presidente del Consiglio europeo, so quanto sia difficile prendere decisioni con “solo” 27 stati membri. Quindi non sottovaluto la vostra sfida nel prendere decisioni con oltre 160 membri del WTO.

Dobbiamo perseguire le riforme necessarie per rendere l’OMC una forza potente per il 21° secolo. Caro Ngozi, stai facendo esattamente questo. Queste riforme riguardano la ricostruzione della fiducia perché il commercio riguarda la fiducia. Quando le persone commerciano, si fidano l’una dell’altra. E quando si fidano l’una dell’altra, costruiscono insieme nuovi progetti per il futuro. Ecco perché l’UE sostiene il rafforzamento dell’OMC. Questa è una scelta strategica dell’UE. Un’OMC forte e ben funzionante è essenziale per un commercio globale equo e prevedibile, basato su regole comuni.

Il commercio è il motore del multilateralismo. La fiducia è la benzina che alimenta il motore. E la trasformazione è il movimento verso la nostra destinazione: un multilateralismo efficace e modernizzato. Dobbiamo quindi trasformare e riformare le nostre istituzioni multilaterali, a partire dall’OMC. Riformare il meccanismo di risoluzione delle controversie dell’OMC, incluso un efficace processo di appello, è una priorità assoluta. L’UE e la maggior parte dei membri del G20 sostengono un’ambiziosa riforma, mantenendo al contempo i principi fondamentali concordati nel 1995, incluso il diritto di appello a un organo decisionale imparziale. Il tempo stringe. Facciamolo.

Dobbiamo affrontare i sussidi ingiusti e il sostegno statale e rendere il processo più inclusivo: sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo dovrebbero dire la loro. Dobbiamo anche modernizzare il sistema, in modo che favorisca la cooperazione anziché il confronto, l’interdipendenza anziché l’isolamento e le regole anziché il potere assoluto.

L’UE sostiene i negoziati plurilaterali all’interno del WTO perché pensiamo che questo sia un complemento efficace ai negoziati multilaterali. I negoziati plurilaterali promuovono l’innovazione e consentono ai paesi di andare avanti su questioni specifiche, come il commercio digitale o i beni ambientali. Inoltre, creano fiducia e slancio per la cooperazione futura. Un buon esempio è l’ Investment Facilitation for Development , concordato da 128 paesi.

Il nostro ordine basato sulle regole è molto più di un quadro tecnico. È la nostra visione collettiva e incentrata sull’uomo per la pace, la stabilità e la prosperità condivisa. Mentre il mondo è sempre più diviso in blocchi, il sistema commerciale multilaterale è un’ancora potente di stabilità e un motore per la prosperità.

Il nostro sistema commerciale multilaterale deve essere equo per i paesi grandi e piccoli. Ogni paese deve avere una giusta possibilità di crescere e prosperare nell’economia globale. Un campo di gioco equo è fondamentale per garantire che regole e standard comuni si applichino a tutti. Le nostre relazioni commerciali dovrebbero essere ancorate a uno spirito di cooperazione e obiettivi condivisi. Imporre valori o principi senza dialogo non funziona e non funzionerà mai. Questa è una ricetta per la sfiducia e la resistenza. La legge sulla deforestazione dell’UE è un esempio interessante. Abbiamo buone intenzioni, ma abbiamo ascoltato i nostri partner e abbiamo deciso di posticipare il periodo di introduzione graduale di questa legislazione.

Dopo 10 anni come membro del Consiglio europeo, ho imparato almeno tre lezioni chiave per il futuro. Primo, quando le regioni cooperano di più, il mondo coopera di più e questo rafforza l’ONU e il nostro sistema multilaterale. Nell’UE, abbiamo cercato di rafforzare i nostri legami con tutte le principali organizzazioni regionali negli ultimi anni, come l’Unione africana, l’ASEAN, la CELAC e con i paesi del Golfo.

In secondo luogo, dobbiamo essere fedeli alle nostre convinzioni, sempre e ovunque. I doppi standard sono un veleno nel flusso sanguigno della cooperazione internazionale. La legge è la legge e dobbiamo difenderla ovunque sia minacciata. Queste leggi devono essere decise da tutti, quindi sono legittime, e implementate da tutti, quindi sono universali. Niente cherry-picking. Il Consiglio europeo sostiene pienamente il Segretario generale delle Nazioni Unite Guterres e il lavoro delle Nazioni Unite. È il guardiano del nostro sistema multilaterale basato sulle regole ed etichettarlo come persona non grata è totalmente inaccettabile.

Infine, la terza lezione è l’importanza della fiducia. Con più fiducia, possiamo prevenire tensioni e conflitti. Con più fiducia, possiamo risolvere problemi e costruire progetti futuri insieme. Ricostruire la fiducia, incrementare il commercio e trasformare le nostre istituzioni multilaterali: queste sono le tre T per rendere il mondo più pacifico e più prospero.