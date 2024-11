Dialogo tra un medico-politico Sen. Dott. Scilipoti Isgrò Domenico presidente di Unione Cristiana e un teologo il Profeta dr. David E. Owoar

AgenPress. “Profeta David E. Owuor, da quello che abbiamo letto recentemente Lei si definisce colui che è stato inviato per preparare la strada al Messia? – “Tutti gli uomini timorati di Dio, attraverso la preghiera, dovrebbero preparare la strada annunciando la venuta del Salvatore e sollecitando alla conversione”. – È vero che tiene crociate di guarigione e dice di resuscitare i morti? – “Attraverso la preghiera e il timore di Dio si può raggiungere la guarigione, infatti, durante i nostri incontri si sono verificati molti miracoli. La risurrezione sarà opera della Santissima Trinità ed è prerogativa di Dio.” – È solo Lei che ha il contatto diretto con Dio? – “Attraverso il timore e la preghiera si potrebbe entrare in contatto con Dio, quindi, tutti gli uomini potrebbero entrare in relazione con Dio” – La Bibbia parla di Lei? – “La Bibbia è la parola di Dio, in essa Dio stesso si rivolge ad ogni uomo per farsi conoscere e per stabilire un rapporto personale con Lui. “- Lei è il più potente Profeta dei tempi moderni? – “Io sono un Profeta nel nome di Dio” – Lei è uno dei due testimoni dell’Apocalisse? – “nella Bibbia sono visti come possibili testimoni Enoch ed Elia.” – Lei è stato mandato per preparare la chiesa al rapimento imminente? – “Tutti i Cristiani che credono in Dio ed operano predicando il vero Vangelo e non il Vangelo moderno, preparano la chiesa al rapimento imminente. – Lei ha predetto terremoti e guerre? – “Attraverso la preghiera, le visioni nel sogno, sono riuscito a vedere terremoti e guerre imminenti” – Lei è stato trasfigurato più volte? – “Tutti gli uomini di Dio possono essere temporaneamente trasfigurati durante la preghiera” – Lo Spirito Santo è disceso su di Lei? – “Lo Spirito Santo discende su molti uomini timorati di Dio. È il maestro interiore che parla al cuore degli uomini, gli fa scoprire i misteri di Dio, gli fa capire quello che Dio gradisce, il Suo amore per ognuno di noi dandogli il dono della parola” – Dio in visione lo ha chiamato ‘mio Signore‘?- questo titolo” designa Dio sovrano. Gesù lo attribuisce a se stesso e rivela la sua sovranità divina mediante il suo potere sulla natura, sui demoni, sul peccato e sulla morte , soprattutto con la sua Risurrezione.”

-Lei ha il potere di fare entrare in Paradiso? – ” La domanda è demagogica, solo Dio ha il potere di fare entrare o non fare entrare in Paradiso. Ma questo è chiaramente scritto nei nostri testi sacri”. – “Alla fine di questo colloquio cosa possiamo raccomandare al popolo italiano? “ Diffondere e praticare il vero Vangelo non sicuramente il Vangelo moderno, ravvedersi e sentire il timore di Dio. La seconda venuta di Cristo è imminente“ lo dice in una nota il ministero di Ravvedimento e Santità.