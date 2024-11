AgenPress – Le posizioni dei siti militari in Ucraina non vengono più visualizzate su Google Maps, ha affermato il 7 novembre Andrii Kovalenko, capo del Centro anti-disinformazione del Consiglio per la sicurezza nazionale e la difesa dell’Ucraina.

Kovalenko aveva riferito in precedenza, il 3 novembre, che il servizio di mappe online del gigante della tecnologia aveva rivelato l’ubicazione delle infrastrutture di difesa ucraine dopo un recente aggiornamento.

Ha affermato che le immagini dei siti militari ucraini erano visibili su Google Maps e che le forze russe stavano “attivamente disperdendo” le immagini.

“Google ha risolto la situazione con le mappe. Anche in futuro andrà tutto bene”, ha affermato Kovalenko il 7 novembre.

Secondo l’ ufficio stampa di Google , le immagini satellitari sono state scattate più di un anno fa e provengono da fonti accessibili al pubblico.

“Non pubblichiamo deliberatamente le ultime immagini delle zone di guerra”, ha affermato l’azienda nella sua dichiarazione pubblicata il 6 novembre.

Kovalenko ha sostenuto che vecchie foto possono rivelare la strategia alla base del posizionamento delle armi, aiutando la Russia.