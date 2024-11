Usa 2024. Putin si congratula con Trump. Degna di attenzione iniziativa su Ucraina. Replica: parleremo presto

AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con Donald Trump per la vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi durante il forum Valdai a Sochi il 7 novembre.

Putin ha affermato di essere pronto “ad avere discussioni” con Trump.

“Ciò che (Trump) ha detto in termini di tentativo di ripristinare le relazioni con la Russia, per aiutare a porre fine alla ‘crisi ucraina’, penso sia almeno degno di nota”, ha detto Putin.

Trump ha rivendicato la vittoria in un voto presidenziale il 6 novembre, sconfiggendo la sua avversaria democratica, la vicepresidente Kamala Harris. Si prevede che le elezioni avranno un profondo impatto sulla guerra della Russia in Ucraina, poiché alcuni temono che Trump potrebbe cercare di raggiungere un accordo con Putin a costo di dolorose concessioni da parte di Kiev.

I funzionari russi hanno offerto risposte contrastanti alla vittoria di Trump. Mentre alcuni erano cautamente ottimisti su un possibile calo del sostegno all’Ucraina, altri hanno affermato di non aspettarsi che la politica estera di Washington cambi radicalmente.

Il 6 novembre, l’agenzia di stampa indipendente russa Verstka ha riferito che Putin si era congratulato con Trump “tramite conoscenti” invece che con una telefonata ufficiale.

Putin ha dichiarato di essere indifferente al risultato del voto e una volta ha addirittura affermato che avrebbe preferito Harris come presidente, in un’osservazione apparentemente ironica , mentre l’intelligence statunitense ha accusato la Russia di interferire nelle elezioni per aumentare il sostegno a Trump.

Trump ha ripetutamente sostenuto e lodato Putin. Ha descritto l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia come ” geniale ” e “esperta” nel 2022. In seguito, Trump ha incolpato il presidente Volodymyr Zelensky e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden per la guerra totale di Mosca.

Secondo il nuovo libro del giornalista Bob Woodward, Trump avrebbe parlato segretamente con Putin ben sette volte dopo aver lasciato l’incarico.

“Non ho ancora parlato con Putin, penso che ci parleremo”, ha detto Donald Trump in un’intervista a Nbc.

Zelensky è stato tra i primi a congratularsi con Trump per la sua vittoria alle elezioni presidenziali statunitensi, esprimendo la speranza di un “forte sostegno bipartisan per l’Ucraina negli Stati Uniti”. I due hanno avuto anche una successiva telefonata , concordando di rafforzare la cooperazione, ha affermato il presidente ucraino.