Brescia. Tenta di strangolare un bimbo di tre anni in un parco pubblico: arrestato dalla polizia un 29enne

AgenPress. Momenti di terrore in un parco pubblico di Brescia, dove due bambini sono stati aggrediti da un uomo di 29 anni, cittadino nigeriano, successivamente arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentato omicidio.

L’episodio si è verificato mentre numerose famiglie erano presenti nell’area verde. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe improvvisamente afferrato un bambino di appena tre anni stringendogli il collo. Le urla dei presenti e il tempestivo intervento di alcuni adulti hanno impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.

Poco prima, il 29enne avrebbe preso per il collo anche un altro bambino. In questo caso, il piccolo è riuscito a divincolarsi e a fuggire, evitando conseguenze più gravi.

Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della Polizia di Stato, che hanno bloccato e arrestato l’aggressore. Il bambino di tre anni è stato soccorso e affidato alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini sono ora in corso per chiarire il movente dell’aggressione e verificare le condizioni psicofisiche dell’uomo al momento dei fatti. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e analizzando ogni elemento utile a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

L’episodio ha suscitato forte sconcerto e preoccupazione tra i cittadini bresciani, colpiti dalla violenza di un gesto che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Le autorità proseguono gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda.