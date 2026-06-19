Obama: “Abbiamo combattuto una guerra, speso miliardi di dollari, molte persone sono morte. E sembra che siamo tornati al punto di partenza”

AgenPress. L’ex presidente Barack Obama ha affermato che sembra che gli Stati Uniti siano tornati allo status quo o che si trovino in una situazione “peggiore” rispetto a prima che il presidente Donald Trump lanciasse la guerra all’Iran.

“Abbiamo combattuto una guerra, speso miliardi e miliardi di dollari, messo a dura prova le nostre forze armate. Molte persone sono morte. E sembra che siamo tornati al punto di partenza, forse anche un po’ peggio”, ha detto Obama.

“Sono molto contento di vedere un cessate il fuoco. E spero che regga”, ha detto Obama, che ha messo in discussione la logica della guerra contro l’Iran.

L’ex presidente ha osservato che, in base all’accordo sul nucleare iraniano negoziato durante la sua amministrazione, “l’Iran si era impegnato a non sviluppare armi nucleari”.

“Questa amministrazione, o una precedente, si è ritirata dal programma, il che ha spinto l’Iran di allora a sviluppare maggiori capacità nucleari”, ha affermato Obama.

Trump si è ritirato dall’accordo sul nucleare del 2015 nel 2018, durante il suo primo mandato. Tale accordo definiva in dettaglio le misure che Teheran avrebbe dovuto adottare in oltre 25 anni con l’obiettivo di impedire all’Iran di ottenere o sviluppare un’arma nucleare. L’attuale memorandum d’intesa non affronta in modo esaustivo il destino del programma nucleare del Paese.