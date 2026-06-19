Trump. “Giorgia Meloni mi ha fatto pena. Mi ha implorato una foto con me”

AgenPress. Una telefonata destinata a far discutere e ad alimentare nuove tensioni nei rapporti tra Washington e Roma. Donald Trump, intervenendo in esclusiva ai microfoni di La7 in una conversazione con il corrispondente da Washington Daniele Compatangelo, ha pronunciato parole particolarmente dure nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il colloquio, registrato all’1.30 ora locale, era iniziato affrontando il tema della guerra in Ucraina. Nel giro di pochi minuti, però, l’attenzione si è spostata sul recente faccia a faccia tra Trump e Meloni, avvenuto a margine del G7 di Evian.

Alla domanda di Compatangelo su cosa pensasse della loro conversazione, il presidente americano non ha usato mezzi termini.

«Meloni è stata contenta del fatto che abbiamo parlato, non ero obbligato», ha affermato Trump. Poi l’affondo: «Mi ha implorato di fare una foto con lei. La voleva così tanto. L’avrei anche non fatta. Mi ha fatto pena».

Parole che sorprendono gli osservatori internazionali, soprattutto alla luce del clima apparentemente più disteso emerso negli ultimi giorni dopo le tensioni che avevano caratterizzato il rapporto tra i due leader. Al G7, infatti, sembrava essersi aperta una fase di disgelo dopo le critiche rivolte da Trump alla premier italiana nelle settimane precedenti.

Nel corso della telefonata, il presidente americano ha allargato il discorso all’intera Europa, criticando le scelte dell’Unione Europea su due dossier che considera cruciali.

«Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e sull’immigrazione», ha dichiarato. «Se non risolvono questi problemi, l’Europa probabilmente non sarà più la stessa».

Le dichiarazioni arrivano mentre Meloni è impegnata a Bruxelles per il Consiglio europeo e rischiano di aprire un nuovo fronte politico e diplomatico. Dall’opposizione sono già attese richieste di chiarimento, mentre da Palazzo Chigi al momento non sono arrivate repliche ufficiali.

La vicenda conferma ancora una volta quanto il rapporto tra Trump e Meloni continui a essere uno degli elementi più osservati negli equilibri tra Europa e Stati Uniti, soprattutto in una fase internazionale segnata da crisi geopolitiche, tensioni commerciali e profonde divergenze sulle politiche migratorie ed energetiche.