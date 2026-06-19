Dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Tajani cancella viaggio negli Stati Uniti

AgenPress. “Le gravi e offensive parole del Presidente Trump nei confronti del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni offendono tutta l’Italia”, ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, “per questo motivo ho deciso di annullare la mia visita negli Stati Uniti prevista per i prossimi 21 e 22 giugno”.

In occasione della visita, il vicepremier avrebbe dovuto incontrare il segretario di Stato Usa, Marco Rubio.

Donald Trump ha affermato di aver concesso una foto al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al G7 di Evian perché le avrebbe “fatto pena“.