Savino (MEF): “L’Europa non ha posto per l’antisemitismo. Serve un impegno collettivo contro l’odio”

AgenPress. “Sono molto preoccupata per quanto avvenuto ad Amsterdam. Le scene di violenza e di caccia all’ebreo che abbiamo visto, come ha ricordato anche il Ministro Tajani, riportano alla memoria i tempi bui del nazismo e dell’Olocausto. È inaccettabile che, nel cuore dell’Europa, si manifestino ancora episodi di odio razziale e antisemitismo. L’Europa è nata su valori di tolleranza e rispetto della dignità umana: non c’è posto, né vi sarà mai, per chi semina odio e intolleranza,” ha dichiarato Sandra Savino, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze e Segretario regionale di Forza Italia in Friuli Venezia Giulia.

“Questi episodi sono un campanello d’allarme. Il nostro impegno, come istituzioni e come cittadini, deve essere fermo e costante per tutelare i principi di democrazia e libertà che stanno alla base della nostra convivenza civile. Non possiamo – prosegue Savino – abbassare la guardia di fronte all’antisemitismo, né ignorare che questa minaccia riguarda non solo le comunità ebraiche, ma tutti noi e i valori fondanti dell’Unione Europea.

Ricordare è un dovere, ma agire è una responsabilità collettiva. Serve un impegno collettivo contro ogni forma di antisemitismo, affinché l’Europa continui a essere un esempio di pace e libertà per il mondo intero”.