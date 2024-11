Previsioni Meteo del 12 Novembre 2024

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 12 Novembre 2024.

AL NORD – Al mattino tempo instabile al Nord-Ovest con piogge ed acquazzoni sparsi e neve sulle Alpi fin verso i 700-900 metri, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio residui fenomeni sulle Alpi occidentali, ampie schiarite al Nord-Est. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione con tempo asciutto e cieli per lo più soleggiati. In serata e in nottata nuvolosità in aumento soprattutto sui settori tirrenici ma senza fenomeni di rilievo associati. AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino attese piogge e temporali sparsi sulle Isole Maggiori e locali fenomeni sulla Calabria meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora maltempo sulle Isole e piogge anche sulle regioni ioniche, invariato altrove. In serata e nella notte residue piogge su Sardegna e Sicilia, nuvolosità in aumento sulle altre regioni con locali fenomeni.

Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo al Nord e stabili o in diminuzione al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, massime in generale diminuzione su tutta la Penisola.