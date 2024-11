Zelensky chiede una risposta globale alla “grave” escalation dei missili balistici della Russia contro l’Ucraina

AgenPress – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato i partner di Kiev a dare una “forte reazione” dopo che Vladimir Putin ha confermato l’uso da parte della Russia di un missile balistico a medio raggio contro l’Ucraina per la prima volta nella guerra.

Definendo l’attacco di Mosca alla città centrale ucraina di Dnipro di giovedì mattina una “chiara e grave escalation nella portata e nella brutalità” della guerra, Zelensky ha avvertito su X che Putin stava “mettendo alla prova” i partner dell’Ucraina e che dovrebbe essere fatto “sentire il costo delle sue ambizioni folli”.

“È chiaro chi è l’unico colpevole di questa guerra, chi l’ha iniziata il 24 febbraio e chi continua a investire tutte le risorse per continuarla. Deve essere fermato. La mancanza di reazioni dure alle azioni della Russia invia il messaggio che tale comportamento è accettabile. Questo è ciò che sta facendo Putin”, ha detto Zelensky.

In un briefing di giovedì, la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha condannato l’escalation del conflitto da parte della Russia “a ogni svolta” – incluso il coinvolgimento dei soldati nordcoreani nella guerra, un “cambiamento significativo” contro cui gli Stati Uniti avevano messo in guardia – ma ha sottolineato che l’attacco non avrebbe influenzato i piani dell’amministrazione Biden di “aumentare” gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina prima che il presidente eletto Donald Trump entri in carica a gennaio.

“Non ci lasceremo scoraggiare qui. Continueremo a fare in modo che gli ucraini abbiano ciò di cui hanno bisogno sul campo”, ha detto Jean-Pierre.

Nel discorso serale alla nazione di giovedì, Putin ha affermato che la Russia ha colpito una “struttura dell’industria della difesa” a Dnipro con un missile balistico a medio raggio Oreshnik equipaggiato con una testata ipersonica non nucleare.

I test di combattimento dell’Oreshnik sono stati effettuati “in risposta alle azioni aggressive della NATO contro la Russia”, vale a dire gli attacchi alle strutture militari nelle regioni russe di Bryansk e Kursk con missili ATACMS e Storm Shadow di fabbricazione occidentale, ha affermato Putin, aggiungendo che la Russia aveva “il diritto” di usare le sue armi “contro le strutture militari di quei paesi che consentono l’uso delle loro armi” contro obiettivi russi qualora la situazione dovesse degenerare.