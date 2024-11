Schillaci: “Impegno comune contro la violenza sulle donne”

AgenPress. “La violenza contro le donne è un fenomeno grave, drammaticamente diffuso e spesso nascosto che minaccia la salute e la vita delle donne di ogni età. Questa Giornata richiama ognuno di noi alla necessità di un impegno comune per combattere ogni forma di violenza e discriminazione”. È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“Per tutte le donne – aggiunge – il Servizio Sanitario Nazionale mette a disposizione una rete strutturata di servizi sul territorio con un ruolo centrale svolto dai Pronto Soccorso, dove è possibile intercettare la vittima di violenza perché è qui che si cerca il primo intervento sanitario.

In questa Giornata rivolgo un pensiero in particolare alle donne che lavorano nel servizio sanitario e che purtroppo sono tra le principali vittime di episodi di violenza fisica e verbale. Si tratta di aggressioni vergognose e inaccettabili contro il personale sanitario su cui siamo intervenuti immediatamente con misure importanti: abbiamo inasprito le pene per gli aggressori, introdotto l’arresto in flagranza di reato anche differita, previsto più poliziotti negli ospedali e multe più salate per chi distrugge reparti o pronto soccorso. Il nostro lavoro – conclude – va avanti nella consapevolezza che la tutela delle donne è una priorità che ci riguarda tutti”.