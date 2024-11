Partita del Cuore 2024: al Senato cerimonia di consegna del ricavato al Bambino Gesù e all’Ospedale dell’Aquila

AgenPress. Si svolgerà domani, mercoledì 27 novembre alle ore 13.30, nella prestigiosa cornice della Sala Koch al Senato, la consegna della raccolta fondi della Partita del Cuore 2024 con un assegno di 351.487 mila euro.

Il grande evento andato in scena lo scorso 16 luglio allo Stadio Gran Sasso “Italo Acconcia” dell’Aquila, ha visto scendere in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica al fine di raccogliere fondi a sostegno di due importanti realtà come l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e il reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila.

I proventi raccolti saranno destinati all’accoglienza delle famiglie dei pazienti del Bambino Gesù e all’acquisto di un ecografo per l’Ambulatorio Pediatrico del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila.

Alla cerimonia saranno presenti il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, i rappresentanti delle Istituzioni e il Dott. Gian Luca Pecchini – CEO Nazionale Cantanti – con il Sottosegretario alla Cultura On. Gianmarco Mazzi, entrambi storici ideatori della Partita del Cuore.

Interverranno il socio fondatore Mogol, il Presidente e capitano Enrico Ruggeri e il vice Presidente Paolo Vallesi che, grazie all’impegno di tutti gli associati e degli artisti che sono scesi in campo nel corso degli anni con NIC, hanno reso unica la storia, il presente e il futuro di questa Associazione unica al mondo.

Presenzieranno alla consegna dei fondi: Riccardo Cocciante, il quale ha omaggiato con la sua intensa voce l’apertura di questa magica serata, Tiziano Onesti Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e Niccolò Contucci, segretario generale della Fondazione Bambino Gesù.