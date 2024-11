Il dittatore Vladimir Putin sognando un’Ucraina divisa non vuole che la guerra finisca. E l’Occidente cosa farà?

AgenPress – Il fatto che Putin abbia avuto questa idea significa solo una cosa: non c’è alcuna possibilità che la guerra finisca presto.

Negli ultimi giorni si sono verificati tre eventi collegati tra loro:

Il 19 novembre il dittatore russo ha emanato il decreto “Sull’approvazione dei fondamenti della politica statale della Federazione Russa nel campo della deterrenza nucleare”;

Il 20 novembre, diversi media ucraini, citando fonti di intelligence, hanno riferito che il Ministero della Difesa russo ha preparato una previsione sullo sviluppo della situazione militare e politica globale fino al 2045, che include l’eliminazione dello stato ucraino, e che Mosca cercherà presto di comunicare questo “piano” attraverso i canali diplomatici agli Stati Uniti o, meglio, ai rappresentanti della futura amministrazione Trump;

Nella notte del 21 novembre, la Federazione Russa ha lanciato un missile di classe sconosciuta sulla città di Dnipro. I primi rapporti dicevano che si trattava di un missile balistico intercontinentale di classe Rubezh (‘di frontiera’), ma in seguito l’agenzia di intelligence della difesa ucraina, l’HUR, lo ha identificato come missile balistico a medio raggio (ovvero non un ICBM, ma un MRBM), parte del sistema missilistico MRM Kedr (‘cedro’).

Senza esaminare in dettaglio ciascuno di questi eventi, concentriamoci sull’evento n. 2, ovvero il “piano” del nemico. Di cosa si tratta? Riguarda la suddivisione dell’Ucraina in tre entità separate, vale a dire:

Le cosiddette “nuove regioni della Russia”: oblast’ di Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson e Crimea;

Un’entità statale governata da un governo per procura filo-russo, che comprende i territori di Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Poltava, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Odessa, Cherkasy, Vinnytsia e Zhytomyr oblast e la città di Kiev. Questa entità statale rinuncerà alle aspirazioni di futura adesione all’Unione Europea e alla NATO e accetterà la presenza militare russa sul suo territorio;

“Territori contesi” (Ucraina occidentale), che comprendono gli oblast di Volyn, Rivne, Khmelnytskyi, Lviv, Ivano-Frankivsk, Ternopil, Chernivtsi e Zakarpattia. Il futuro di questi territori sarà oggetto di negoziati tra la Russia e i paesi europei confinanti: Ungheria, Polonia e Romania.

Mosca sembra offrire – esplicitamente o implicitamente – agli alleati dell’Ucraina una nuova Monaco-1938, che ha firmato un verdetto per la Cecoslovacchia. Si può anche solo immaginare che l’Occidente la approverebbe? Gli esperti sono certi: impossibile!

L’Occidente ha paura della bomba, ma non accetterà mai accordi in stile Monaco del 1938

“C’è una saggezza convenzionale che dice che un pazzo crede di essere l’autore. Putin e la sua camarilla possono volere qualsiasi cosa, persino la spartizione dell’Europa in stile Guerra Fredda tra gli USA e la cosiddetta Federazione Russa, ma questo, tuttavia, non significa che il popolo tedesco, quello ceco, quello polacco o quello americano saranno d’accordo, e ancora meno il popolo ucraino”, ha detto il diplomatico Vadym Tryukhan in un commento a Ukrinform.

Non ci sono ragioni di alcun tipo per discutere seriamente delle insinuazioni deliranti del Cremlino sui media. L’Ucraina dovrebbe ora concentrarsi al massimo su due cose.

“Innanzitutto, aumentare la produzione nazionale di armamenti imponendo una moratoria su progetti di bassa priorità come la costruzione di fontane o la posa di piastrelle stradali… Tutto deve essere speso in proiettili, proiettili, missili, carri armati e veicoli blindati, e per sostenere e mantenere le forze armate”, afferma l’esperto. “In secondo luogo, l’Ucraina deve concentrarsi sui colloqui con i nostri partner, non solo americani ed europei, ma anche sudcoreani e giapponesi, perché la situazione attuale è la più favorevole a questo. Dobbiamo dettare le nostre condizioni alla Russia invece di rispondere ai tentativi della Russia di dettare le sue condizioni a noi”.

“Questo è un grido di disperazione; il Cremlino non sa più con cosa altro agitare le sciabole, perché nient’altro funziona. Tuttavia, lanciando questo missile, i russi hanno inviato un messaggio agli americani e agli europei, sottintendendo che, come potete vedere, abbiamo la capacità di usare anche missili balistici. Questo è il primo. In secondo luogo, non importa cosa dica chiunque, hanno problemi con le armi missilistiche. No, hanno missili. Ma se avessero avuto abbastanza missili, non avrebbero lanciato 120 missili in una singola serie di attacchi, come è successo il 17 novembre, ma ce ne sarebbero stati 300, 500 lanciati tutti insieme nello stesso momento. Tuttavia, non ne hanno così tanti. Se ne avessero lanciati così tanti, avrebbero potuto causare danni davvero irreparabili alle infrastrutture energetiche e militari dell’Ucraina. E quindi usano i missili come metodo di ricatto, terrore, sperando di provocare una risposta, che la società ucraina inizierà a chiedere la pace a qualsiasi condizione, e simili. Ma questo non sta accadendo, comunque.”

L’Occidente non accetterà mai che l’Ucraina o qualsiasi altro paese venga diviso. Perché l’Occidente riguarda la democrazia, la moralità, i valori, ovvero le cose che i russi non hanno né ora né hanno mai avuto da tempo immemorabile.

“I russi stanno cercando di avvicinarsi all’Occidente come se fossero loro stessi, e questo è il loro errore fondamentale. Queste idee stupide che iniettano sono come colpi nel nulla. L’Occidente non accetterà mai alcuna spartizione dell’Ucraina, perché non c’è garanzia che questa non sarà seguita da una spartizione della Polonia, poi della Germania o di qualsiasi altro paese che potrebbero scegliere, pensa il diplomatico. Negli ultimi quasi tre anni dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Federazione Russa, i leader del mondo occidentale hanno tolto gli occhiali rosa e non hanno più fiducia né in Putin né nei russi nel loro insieme, l’entità terroristica simile a uno stato chiamata “Russia”. Hanno capito che questa è un’orda malvagia contro cui bisogna radunarsi e che deve essere sconfitta. In effetti, hanno ancora paura della probabilità di una guerra nucleare, ma nonostante questo non accetteranno mai accordi in stile Monaco del 1938.

Detto questo, continua l’esperto, l’origine di tali idee da parte di Putin significa una cosa: non c’è alcuna possibilità che la guerra finisca presto.

“L’Ucraina dovrebbe spostarsi verso una pianificazione a medio termine della difesa contro i russi per almeno 2-3 anni. E nei negoziati con il team di Trump, è fondamentale assicurarsi che questa situazione venga trasformata a proprio vantaggio, fornendo prove convincenti dell’inadeguatezza degli attuali leader della Federazione Russa come governanti”, ha sottolineato Vadim Tryukhan.