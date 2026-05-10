Quattordicenne accoltellato a Napoli, Nappi (Lega): devianza giovanile va contrastata con ogni mezzo. Vicinanza alla famiglia del ragazzo

AgenPress. “L’ennesimo episodio di violenza, che vede vittima un ragazzo di 14 anni accoltellato da un 15enne a cento metri di distanza da dove venne ucciso Giogiò Cutolo, impone una seria riflessione su una devianza giovanile che va contrastata con ogni mezzo. Bisogna intervenire sia sul piano della prevenzione che su quello dell’inasprimento delle pene.
Nessuno sconto per chi scende di casa con un coltello con il solo obiettivo di fare del male al prossimo, e per i genitori che non controllano i propri figli: la giovane età di questi criminali non può continuare a costituire un alibi. Un ringraziamento alle forze dell’ordine che hanno assicurato alla giustizia l’aggressore. Vicinanza alla famiglia del 14enne, con la speranza che il ragazzo possa riprendersi al più presto”.
Lo afferma Severino Nappi, vice coordinatore Lega Campania e componente Consiglio Federale Lega.