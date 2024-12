ONU. I combattimenti in Siria hanno causato lo sfollamento di 280.000 persone dal 27 novembre. Il numero potrebbe salire fino a 1,5 mln

AgenPress – L’escalation dei combattimenti in Siria ha causato lo sfollamento di circa 280.000 persone in poco più di una settimana. Lo ha affermato venerdì l’ ONU, avvertendo che il numero potrebbe salire fino a 1,5 milioni.

“La cifra che abbiamo davanti a noi è di 280.000 persone dal 27 novembre”, ha detto ai giornalisti a Ginevra Samer AbdelJaber , responsabile del coordinamento delle emergenze presso il Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite . “Questo non include la cifra delle persone fuggite dal Libano durante le recenti escalation” dei combattimenti.

Lo spostamento di massa è avvenuto da quando i ribelli guidati da Hayat Tahrir al-Sham (HTS) hanno lanciato la loro offensiva lampo poco più di una settimana fa. Ciò è avvenuto proprio mentre un tenue cessate il fuoco nel vicino Libano prendeva piede tra Israele e l’alleato del presidente siriano Bashar al-Assad, Hezbollah .

Il WFP ha avvertito che il nuovo sfollamento di massa all’interno della Siria, a più di 13 anni dallo scoppio della guerra civile nel paese, sta “aggiungendo anni di sofferenza”.

AbdelJaber ha affermato che il WFP e altre agenzie umanitarie stanno “cercando di raggiungere le comunità ovunque vi siano le loro necessità” e che stanno lavorando “per garantire percorsi sicuri in modo da poter trasportare gli aiuti e l’assistenza alle comunità che ne hanno bisogno”.

Ha inoltre sottolineato l’urgente necessità di maggiori finanziamenti per garantire che gli operatori umanitari siano “pronti per qualsiasi scenario, fondamentalmente in termini di spostamenti che potrebbero verificarsi nei prossimi giorni o mesi”.

Secondo l’AFP, AbdelJaber ha avvertito che “se la situazione continua a evolversi (al ritmo attuale), prevediamo collettivamente circa 1,5 milioni di persone che saranno sfollate e avranno bisogno del nostro supporto”.