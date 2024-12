Mosca. Molti paesi non concedono asilo ad Assad, forse diretto in Africa. Putin chiede una conferenza fra le parti. No alla violenza

AgenPress – Bashar al Assad ha lasciato la Siria dopo essersi dimesso da presidente e avrebbe chiesto asilo a diversi Paesi, che glielo avrebbero negato, e potrebbe essere diretto verso qualche Paese in Africa, secondo quanto detto alla Tass da un membro del “Comitato politico dell’opposizione siriana”.

“A seguito dei negoziati tra Assad e alcuni partecipanti al conflitto armato sul territorio della Siria, Assad ha deciso di lasciare la carica presidenziale e ha lasciato il Paese, dando istruzioni per effettuare pacificamente il trasferimento del potere”, si legge in un comunicato del ministero degli Esteri russo. “La Russia non ha partecipato a questi negoziati”, si sottolinea nella nota.

La diplomazia russa lancia “un appello a tutte le parti coinvolte (in Siria) affinché rinuncino all’uso della violenza e risolvano tutte le questioni di governance attraverso mezzi politici”. A tal fine, “la Federazione Russa è in contatto con tutti i gruppi dell’opposizione siriana”. Mosca chiede quindi all’Onu di “organizzare urgentemente una conferenza inter-siriana per negoziati inclusivi a Ginevra”. “Allo stesso tempo, vengono adottate tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei nostri cittadini in Siria”, conclude il ministero degli Esteri russo.