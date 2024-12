Trump. Assad è fuggito dal suo paese. Putin, non ha più interesse a proteggerlo. In Ucraina ha perso 600mila uomini

AgenPress – Ricordiamo che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump aveva dichiarato in un post su Truth Social che Bashar al-Assad era “fuggito dal suo Paese” dopo aver perso il sostegno della Russia.

Trump, che ha affermato che l’America non dovrebbe avere “nulla a che fare” con gli eventi in Siria , ha pubblicato:

Assad se n’è andato. È fuggito dal suo paese. Il suo protettore, la Russia, la Russia, la Russia, guidata da Vladimir Putin, non era più interessato a proteggerlo. Non c’era motivo per cui la Russia dovesse essere lì, in primo luogo. Hanno perso ogni interesse per la Siria a causa dell’Ucraina, dove circa 600.000 soldati russi giacciono feriti o morti, in una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare e che potrebbe continuare per sempre.

Russia e Iran sono in uno stato di debolezza in questo momento, uno a causa dell’Ucraina e di una cattiva economia, l’altro a causa di Israele e del suo successo in combattimento. Allo stesso modo, Zelenskyy e l’Ucraina vorrebbero fare un accordo e fermare la follia. Hanno perso 400.000 soldati in modo ridicolo e molti più civili. Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati.

Troppe vite vengono sprecate inutilmente, troppe famiglie distrutte, e se continua così, può trasformarsi in qualcosa di molto più grande e molto peggio. Conosco bene Vladimir. Questo è il suo momento di agire. La Cina può aiutare. Il mondo sta aspettando!

Il conflitto in Siria è scoppiato dopo che il presidente del paese, Bashar al-Assad, ha brutalmente represso le proteste pro-democrazia nel 2011. La successiva guerra civile, che ha coinvolto eserciti stranieri e jihadisti, ha visto più di 500.000 persone uccise, milioni di sfollati e ha colpito duramente le infrastrutture e l’industria del paese.

Durante la guerra in Siria, l’Iran ha inviato migliaia di milizie sciite e, insieme alla Russia, con la sua potenza aerea ha permesso ad Assad di reprimere l’insurrezione e riconquistare gran parte del suo territorio.