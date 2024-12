Università Campus Bio-Medico di Roma al SIOS24 WINTER con Intesa Sanpaolo

AgenPress. Sarà un parterre d’eccezione quello che Intesa Sanpaolo e Università Campus Bio-Medico di Roma hanno preparato per domani, martedì 17 dicembre a Milano a palazzo Mezzanotte, nel corso di SIOS24 WINTER, il più grande appuntamento nazionale dedicato all’innovazione e al capitale umano intitolato “INTELLIGENZE fatte in Italia”.

Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo, insieme ad Eugenio Guglielmelli, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, Andrea Rossi, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università Campus Bio-Medico di Roma e il Professore di Ingegneria Biomedica dell’Università Campus Bio-Medico di Roma Leandro Pecchia, direttore dell’Osservatorio sulla Global Health promosso da Intesa Sanpaolo e UCBM, approfondiranno il ruolo delle competenze emergenti e l’importanza di monitorare i cambiamenti trasformativi, con un focus sulle innovazioni nel settore delle Life Science.

Il workshop cercherà di rispondere a domande importanti per tutti coloro che si affacciano sul mondo del lavoro nel settore della Life Science, come: che tipo di professionista desideri diventare? Quale valore competitivo potrai offrire in un ambito in rapida espansione, ma influenzato da sfide demografiche complesse?

In un’epoca segnata da trend trasformativi che stanno ridefinendo le competenze e le professioni, è fondamentale acquisire strumenti e capacità per diventare protagonisti innovativi del proprio percorso professionale. Il Workshop esplorerà scenari e trend emergenti, analizzati dall’Osservatorio sulla salute globale, un’iniziativa avviata dall’Università Campus Bio-Medico di Roma e Intesa Sanpaolo.

Saper affrontare dinamiche complesse e cogliere le opportunità di crescita offerte da questo settore, producendo effetti positivi concreti sul sistema industriale e formativo del Paese. Attraverso dati e analisi sui fenomeni globali, il Workshop guiderà i professionisti del futuro verso percorsi formativi e professionali mirati, aiutandoli a individuare le tendenze più rilevanti e a sviluppare una visione strategica per affrontare le sfide di un mercato in costante evoluzione.