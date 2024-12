Salvini assolto, Nordio: “Magistrati coraggiosi, il processo non doveva neanche iniziare”

AgenPress. “Onore a questi magistrati coraggiosi. Questo processo non si sarebbe nemmeno dovuto iniziare, come scrissi anni fa, come editorialista” così in una nota il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, commenta l’assoluzione del vicepremier Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

“Grave è stata invece la decisione politica di autorizzare questo processo, in contrasto con la legge costituzionale che tutela la carica ministeriale” continua Nordio “Processi come questo, fondati sul nulla, rallentano l’amministrazione della giustizia e sprecano risorse. Dopo l’agonia del processo Stato-mafia e questa assoluzione, credo sia necessaria una riflessione sul nostro sistema imperfetto”.