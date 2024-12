Appello costruttori automobili. Multe Ue sottrarranno 16 mld di investimenti. Serve un’azione sulle norme relative alla CO2 prima della fine del 2024

AgenPress – I produttori europei di automobili e furgoni invitano i decisori dell’UE a fare chiarezza in materia di occupazione e investimenti prima della fine dell’anno, per sostenere anziché ostacolare la transizione verde ed evitare danni inutili alla competitività dell’Europa.

L’industria europea resta impegnata nell’obiettivo di neutralità climatica dell’UE per il 2050 e nel passaggio alla mobilità a zero emissioni. Tuttavia, poiché i nuovi limiti di CO2 per le auto e i furgoni entreranno in vigore nel 2025, saranno solo i produttori di automobili a sopportare le conseguenze dannose se non si raggiungeranno gli obiettivi.

Luca de Meo, Presidente dell’Associazione europea dei costruttori di automobili (ACEA) e CEO del Gruppo Renault: “Senza una chiara dichiarazione politica da parte della Commissione europea entro la fine del 2024, come sollecitato anche dai governi tedesco, francese, italiano e di altri paesi europei, l’industria automobilistica rischia di perdere fino a 16 miliardi di euro di capacità di investimento, pagando sanzioni, riducendo la produzione, raggruppandosi con concorrenti stranieri o vendendo veicoli elettrici in perdita. Attendere l’inizio del dialogo strategico della Commissione sul futuro dell’industria automobilistica o la revisione della legislazione sulla CO2 nel 2026 non è un’opzione, benvenuta e necessaria come entrambe potrebbero essere. I produttori hanno bisogno di chiarezza ora per finalizzare le strategie di conformità, prendere accordi di raggruppamento e altre disposizioni per il 2025”.

Contrariamente a quattro anni fa, per raggiungere obiettivi di riduzione della CO2 più severi questa volta è necessaria l’interazione fluida di fattori all’interno e all’esterno del controllo diretto dei produttori. Gli obiettivi normativi e la fornitura di auto da soli non sono sufficienti; la transizione deve essere guidata anche dal mercato. Tuttavia, le vendite di veicoli elettrici sono attualmente stagnanti a circa il 13% di quota di mercato; o 10 punti percentuali al di sotto di dove dovrebbero essere, e questo divario è troppo ampio per essere colmato in tempo. Una dichiarazione di sostegno tempestiva e inequivocabile in questo momento cruciale della transizione è fondamentale per garantire competitività e posti di lavoro lungo la catena del valore.

“In un sistema ben funzionante, pagare le sanzioni dovrebbe essere l’eccezione, non la norma. Ed evitare le sanzioni dovrebbe basarsi su una sana economia, non infliggere danni”, ha affermato De Meo. “I membri dell’ACEA hanno promesso 250 miliardi di euro nella transizione alla mobilità verde e, proprio come tutti gli altri, vogliamo che abbia successo. Sfortunatamente, la valutazione onesta deve essere che la transizione non sta andando come previsto e che attenersi alla rigidità legale porta a danni potenzialmente irreversibili. La flessibilità legale, invece, manterrà gli investimenti in flusso e la transizione in carreggiata”.

Le attuali opzioni discusse per l’alleggerimento dell’onere di conformità, come l’introduzione graduale o la conformità media pluriennale, non alterano gli obiettivi di CO2 o le ambizioni climatiche complessive dell’UE, ma affrontano realtà di mercato al di fuori del controllo dei produttori: tensioni commerciali, aumento dei costi di produzione, crescita lenta delle infrastrutture di ricarica e calo dei sussidi all’acquisto. Queste opzioni sono già note anche nel diritto dell’UE (ad esempio per i veicoli più pesanti come camion e autobus) e sono utilizzate in altre importanti giurisdizioni con legislazione sulla riduzione di CO2.

Senza una chiara dichiarazione politica da parte della Commissione europea entro la fine del 2024, come sollecitato anche dai governi tedesco, francese, italiano e di altri paesi europei, l’industria automobilistica rischia di perdere fino a 16 miliardi di euro di capacità di investimento, pagando sanzioni, riducendo la produzione, associandosi a concorrenti stranieri o vendendo veicoli elettrici in perdita.