Incontro Nordio-Ordine dei Giornalisti: grande attenzione su equo compenso

AgenPress. Una delegazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, guidata dal presidente Carlo Bartoli, ha incontrato il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il Viceministro Francesco Paolo Sisto, e il Capo di Gabinetto Antonio Mura. Al centro dell’incontro, l’applicazione dell’equo compenso ai giornalisti e le prospettive di riforma collegate al disegno di legge delega sulle professioni all’esame del Senato.

La delegazione del Cnog ha chiesto al Ministro di recepire le tabelle a suo tempo elaborate e approvate dal Consiglio nazionale in relazione a quanto disposto dalla legge 49 del 21 aprile 2023 sull’equo compenso in ambito giudiziale e, contemporaneamente, di intraprendere un percorso normativo che permetta l’estensione dell’equo compenso a tutti i giornalisti autonomi e parasubordinati. Il Guardasigilli ha manifestato grande attenzione e disponibilità a concludere positivamente l’iter di un provvedimento atteso da molti anni. L’incontro si è svolto all’insegna della massima collaborazione da entrambe le parti.