Casal del Marmo, Sangermano: “Indagini in corso nel rispetto della legge. Tempestiva la nostra denuncia”

AgenPress. In relazione agli articoli pubblicati in data odierna da diversi quotidiani, si ribadisce che l’inchiesta sui fatti verificatisi presso l’Istituto penale per i minorenni di Roma ‘Casal del Marmo’, come già affermato nel mese di marzo, è attualmente in corso e segue il proprio regolare iter.

Nel pieno rispetto della presunzione di non colpevolezza degli indagati, si evidenzia che le numerose e reiterate denunce sono state presentate all’Autorità giudiziaria dal Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, e si fondano su relazioni di servizio e su elementi acquisiti nell’ambito dell’attività amministrativa.

Tutte le iniziative intraprese da Sangermano, primo garante della legalità costituzionale e penale all’interno delle carceri, ove non sono tollerate violenze e vige il massimo rigore perché sia garantito il rispetto delle libertà democratiche e della legalità, sono state condotte nello scrupoloso rispetto della legge, secondo criteri di trasparenza e con l’obiettivo costante di assicurare la tutela dei minori e il corretto funzionamento dell’Istituto.

L’azione dell’Amministrazione è stata tempestiva e pienamente conforme alla normativa, come dimostrano le denunce presentate in relazione ai fatti dell’IPM di Roma ‘Casal del Marmo’.

“Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità continuerà a collaborare con l’Autorità giudiziaria – ha precisato Sangermano -, assicurando la massima trasparenza, nel pieno interesse della collettività e nel rispetto dei diritti di tutte le persone coinvolte, fermo restando il principio di non colpevolezza degli indagati”.