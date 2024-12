Israele. Netanyahu: nessun accordo senza la lista degli ostaggi. Hamas replica: non siamo in grado di fornirla

AgenPress – Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha detto questa settimana ai suoi collaboratori che non accetterà un accordo sulla presa di ostaggi con Hamas senza ricevere un elenco dei nomi delle persone rapite ancora in vita, riferisce Walla, citando due fonti a conoscenza dei dettagli.

Il rapporto afferma che Netanyahu ha dichiarato in un incontro questa settimana, in seguito al ritorno dei negoziatori dai colloqui in Qatar, che “non possiamo ottenere alcun nome da Hamas e non sono disposto a concludere un accordo senza sapere su cosa sto stipulando un accordo e chi otterrò in cambio”.

Secondo quanto riportato dal quotidiano in lingua ebraica, Netanyahu ha anche affermato, durante gli incontri tenutisi martedì sera dopo il ritorno dei negoziatori da Doha, che non avrebbe proceduto senza sapere esattamente chi il gruppo terroristico avrebbe rilasciato nella prima fase dell’accordo.

Hamas afferma di non poter fornire un elenco completo prima che venga messo in atto un cessate il fuoco, poiché alcuni degli ostaggi sono trattenuti da altri gruppi a Gaza.

Un funzionario anonimo di Hamas ha dichiarato al quotidiano Al-Araby Al-Jadeed, di proprietà del Qatar, che Hamas ha fornito ai negoziatori un elenco parziale degli ostaggi ancora in vita, ma non è in grado di comunicare con tutti i gruppi che tengono prigionieri.

Il funzionario afferma che il gruppo terroristico sarà in una posizione migliore per fornire informazioni sugli ostaggi una volta che il cessate il fuoco sarà iniziato e le comunicazioni a Gaza saranno più facili.

Il commento arriva sulla scia delle notizie israeliane secondo cui il gruppo terroristico si rifiuta di fornire informazioni sui prigionieri detenuti.