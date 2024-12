Kazakistan. Missile russo ha causato l’incidente aereo dell’Azerbaijan Airlines. 38 le vittime

AgenPress – Un missile terra-aria russo Pantsir-S è stato lanciato contro l’aereo della Azerbaijan Airlines che si è schiantato mercoledì all’aeroporto di Aktau, nel Kazakistan sudoccidentale, dopo aver deviato la rotta da un’area della Russia meridionale dove Mosca ha ripetutamente utilizzato sistemi di difesa aerea contro gli attacchi dei droni ucraini.

Il missile è stato lanciato contro l’aereo “durante l’attività dei droni a Grozny” mentre la scheggia “ha colpito i passeggeri e l’equipaggio di cabina mentre esplodeva accanto all’aereo a metà volo”.

Secondo le fonti, all’aereo è stato poi ordinato di sorvolare il Mar Caspio in direzione di Aktau, in Kazakistan, poiché non gli era consentito atterrare in nessun aeroporto russo nelle vicinanze.

Il rapporto sembra confermare le precedenti speculazioni secondo cui l’aereo potrebbe essere stato abbattuto, dopo che le riprese del luogo dell’incidente hanno mostrato dei buchi nella coda dell’aereo, mentre mercoledì mattina circolavano notizie di un attacco di droni ucraini in Cecenia.

Sono state trovate due scatole nere dell’aereo. L’Azerbaigian oggi osserva una giornata di lutto nazionale per il disastro aereo di ieri in Kazakistan, dov’è precipitato l’Embraer 190 delle Azerbaijan Airlines con Ad Astana le autorità kazake hanno aperto un’inchiesta, mentre si fa strada fra alcuni esperti militari l’ipotesi che l’aereo, che era decollato da Baku diretto a Grozny, capitale della repubblica russa caucasica della Cecenia, sia stato colpito dalla contraerea russa proprio in Cecenia. Un’ipotesi che, secondo l’opinione di molti esperti sui social, sarebbe avvalorata dai numerosi fori di varie dimensioni presenti visibili sul segmento posteriore della fusoliera, rimasto sostanzialmente integro, che fanno pensare alle schegge di un’esplosione. Il governo kazako ha denunciato come premature queste speculazioni, e anche il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, interrogato in proposito, ha risposto che “sarebbe sbagliato fare ipotesi sulle cause del disastro aereo in Kazakistan finché le indagini non saranno concluse”.

Non è stata ancora fornita alcuna causa ufficiale dell’incidente aereo dell’Azerbaijan Airlines. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato giovedì che Mosca non avrebbe “avanzato ipotesi” sulla causa dell’incidente mentre le indagini erano in corso, mentre il presidente del Senato del Kazakistan Maulen Ashimbaev ha respinto giovedì le “speculazioni” su un possibile attacco all’aereo come “sbagliate e immorali”.

L’Embraer 190 della Azerbaijan Airlines, con 67 persone a bordo, era in volo di linea da Baku a Grozny, nel Caucaso settentrionale, mercoledì mattina, ma è stato dirottato a Makhachkala, nel vicino Daghestan, e poi ad Aktau, dove si è schiantato durante l’atterraggio.

38 delle quali sono morte e 29 sono miracolosamente sopravvissute – fra cui tre bambini, tutte ricoverate in ospedale – perché la parte posteriore del velivolo si è staccata dal resto della carlinga prima che quest’ultima prendesse fuoco.

Secondo il servizio di monitoraggio del traffico aereo Flightradar24, l’aereo ha avuto difficoltà a mantenere la quota per oltre un’ora dopo essere stato dirottato da Grozny, il che indica “possibili problemi di controllo dell’aereo”.

In precedenza, le autorità kazake avevano dichiarato che 32 persone erano sopravvissute allo schianto dell’Embraer 190 nei pressi della città di Aktau, un hub di petrolio e gas sulla costa orientale del Mar Caspio. L’aereo stava volando dalla capitale azera di Baku alla città di Grozny nella repubblica russa di Cecenia.