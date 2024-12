Ucraina. Della Vedova: media italiani credono che Putin voglia chiudere la guerra. Ue sostenga Zelensky contro la Russia

AgenPress – “In ormai quasi tre anni di guerra Putin ha mostrato la sua prepotenza e la sua impotenza visto che il suo sforzo bellico e finanziario senza precedenti ha prodotto risultati relativamente modesti sul terreno, anche considerando che gli aiuti militari all’Ucraina sono stati forniti con significative restrizioni”.

Lo dichiara il deputato di Più Europa Benedetto Della Vedova. “Putin ha assoldato milizie inviate dal dittatore nord coreano, senza tutto sommato suscitare in Europa reazioni adeguate. L’Unione europea dovrebbe assumere una iniziativa chiara, con buona pace di Fico ed Orban, e preannunciare per il 2025 tutto il sostegno necessario a Zelensky per respingere l’assalto russo, chiarendo anche a Trump che il fronte ucraino è forse lontano dagli USA ma è dentro l’Europa e non possiamo permetterci né di lasciarlo sguarnito né di accettare una pace ingiusta per Kiev che sarebbe solo prodromica ad ulteriori avanzate putiniane nella regione”

“I media italiani sembrano dare molto credito alle parole di Putin sulla possibilità di una accordo per chiudere la sua guerra contro l’Ucraina; accordo da negoziare in Slovacchia dove governa il Presidente Fico, amico di Mosca più che di Bruxelles e Kiev, come ha dimostrato con la sua visita in Russia pochi giorni fa. Credere alla benevolenza di Putin che nel frattempo bombarda con ferocia obiettivi civili in Ucraina e probabilmente è responsabile di un (altro) abbattimento di un aereo civile, è una illusione che l’Italia e l’Unione europea farebbero bene a non coltivare”.