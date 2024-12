Afghanistan. Talebani vietano alle donne di lavorare nelle Ong. Il mancato rispetto porterà alla loro chiusura

Vietata la costruzione di finestre negli edifici residenziali che si affacciano su aree utilizzate dalle donne, quelle già esistenti dovrebbero essere chiuse

AgenPress – I talebani affermano che chiuderanno tutti i gruppi non governativi nazionali e stranieri in Afghanistan che impiegano donne. Ciò avviene due anni dopo che hanno detto alle ONG di sospendere l’impiego di donne afghane, presumibilmente perché non indossavano correttamente il velo islamico.

In una lettera pubblicata domenica sera, il Ministero dell’Economia ha avvertito che il mancato rispetto dell’ultima ordinanza avrebbe comportato la perdita della licenza per operare in Afghanistan per le ONG.

Il Ministero ha affermato di essere responsabile della registrazione, del coordinamento, della guida e della supervisione di tutte le attività svolte dalle organizzazioni nazionali e straniere.

Secondo la lettera, il governo ha nuovamente ordinato la sospensione di tutti i lavori femminili nelle istituzioni non controllate dai talebani.

“In caso di mancata collaborazione, tutte le attività di tale istituzione saranno annullate e verrà annullata anche la licenza di attività di tale istituzione, concessa dal ministero.”

È l’ultimo tentativo dei talebani di controllare o intervenire nelle attività delle ONG.

All’inizio di questo mese, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha appreso che a un numero crescente di operatrici umanitarie afghane è stato impedito di svolgere il proprio lavoro, nonostante gli aiuti umanitari restino essenziali.

Secondo Tom Fletcher, alto funzionario delle Nazioni Unite, è aumentata anche la percentuale di organizzazioni umanitarie che segnalano che il loro personale, femminile o maschile, è stato fermato dalla polizia morale dei talebani .

I talebani negano di impedire alle agenzie umanitarie di svolgere il loro lavoro o di interferire con le loro attività.

Hanno già escluso le donne da molti lavori e dalla maggior parte degli spazi pubblici , escludendole anche dall’istruzione oltre la sesta elementare.

Il leader supremo dei talebani ha emesso un’ordinanza che vieta la costruzione di finestre negli edifici residenziali che si affacciano sulle aree utilizzate dalle donne afghane e afferma che quelle già esistenti dovrebbero essere chiuse.

Secondo una dichiarazione rilasciata sabato sera dal portavoce del governo talebano, i nuovi edifici non dovrebbero avere finestre attraverso le quali sia possibile vedere “il cortile, la cucina, il pozzo del vicino e altri luoghi solitamente utilizzati dalle donne “.

“Vedere donne lavorare nelle cucine, nei cortili o raccogliere l’acqua dai pozzi può dare origine ad atti osceni”, si legge nel decreto pubblicato dal portavoce del governo Zabihullah Mujahid sulla piattaforma di social media X.

Le autorità comunali e gli altri dipartimenti competenti dovranno monitorare i cantieri per garantire che non sia possibile vedere nelle case dei vicini.

Secondo un decreto composto da quattro clausole pubblicato su X sabato sera, l’ordinanza si applica sia ai nuovi edifici che a quelli esistenti.

Le finestre non dovrebbero affacciarsi o guardare in aree come cortili o cucine. Quando una finestra guarda in uno spazio del genere, la persona responsabile di quella proprietà deve trovare un modo per oscurare questa vista per “rimuovere il danno”, installando un muro, una recinzione o una zanzariera.

I comuni e le altre autorità devono supervisionare la costruzione di nuovi edifici per evitare di installare finestre che si affacciano su proprietà residenziali o al di sopra di esse, aggiunge il decreto.

Dal ritorno al potere dei talebani nell’agosto 2021, le donne sono state progressivamente eliminate dagli spazi pubblici , spingendo le Nazioni Unite a denunciare “l’apartheid di genere” instaurato dall’amministrazione.

Le autorità talebane hanno vietato l’istruzione post-primaria alle ragazze e alle donne, hanno limitato l’occupazione e hanno bloccato l’accesso ai parchi e ad altri luoghi pubblici.

Una legge recente proibisce persino alle donne di cantare o recitare poesie in pubblico, in base all’applicazione ultra-rigorosa della legge islamica da parte del governo talebano. Le incoraggia anche a “velare” le loro voci e i loro corpi fuori casa.

Anche alcune stazioni radiofoniche e televisive locali hanno smesso di trasmettere voci femminili. L’amministrazione talebana sostiene che la legge islamica “garantisce” i diritti degli uomini e delle donne afghani.