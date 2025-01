Bassetti: “I fumatori che non smettono di fumare perdono circa un decennio di vita”

Un singolo pacchetto da 20 sigarette ruba quasi sette ore di vita

AgenPress. Se siete fumatori potreste approfittare dei risultati di un nuovo studio per smettere definitivamente di fumare. Il fumo infatti fa ancora più male di quanto già si pensasse.

Si pensava infatti che ogni sigaretta levasse 11 minuti di vita, un’analisi commissionata dal Dipartimento della Salute del Regno Unito all’University College London ha pressoché raddoppiato la stima portandola a quota 20 (17 per gli uomini, 22 per le donne).

Calcolatrice alla mano, esaurire un singolo pacchetto da 20 sigarette ruba perciò quasi sette ore, in media. Viceversa, ridurre di 10 sigarette il proprio consumo giornaliero a partire dal primo dell’anno consentirebbe di (ri) guadagnare un giorno già entro l’8 gennaio, una settimana entro il 5 febbraio e un mese entro il 5 agosto. In media, i fumatori che non smettono perdono circa un decennio di vita.

Anno nuovo. Vita nuova senza sigarette. Spero che questi dati vi abbiano convinto!!

E’ quanto dichiara, in un post su Facebook, il virologo Matteo Bassetti.