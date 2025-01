Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Bombe su Tartus, in Siria, avrebbe provocato un terremoto di magnitudo 3.1″

AgenPress. Abbiamo appreso dagli organi di informazione che il bombardamento di Tartus che sembrava uno come dei tanti portati avanti dallo Stato israeliano sulla Siria, avrebbe addirittura provocato un terremoto di magnitudo 3.1. Secondo alcune ipotesi, il bombardamento sarebbe stato effettuato con bombe radioattive e le radiazioni avrebbero raggiunto Cipro e la Turchia”.

“Se ciò dovesse essere vero è il trionfo dell’interesse e della falsità . All’inizio del nuovo anno, attraverso la preghiera vorremmo rivolgerci al Popolo di Dio, alle nazioni, ai Rappresentanti delle diverse religioni e della società civile affinché simili assurdità non avvengano. Il progresso della scienza e della tecnologia dovrebbe essere una via verso la pace.

La Sacra Scrittura attesta che Dio ha donato agli uomini il suo Spirito affinché abbiano «saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro» (Es 35,31). L’intelligenza è espressione della dignità donataci dal Creatore, che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza (cfr Gen 1,26) e ci ha messo in grado di rispondere al suo amore attraverso la libertà e la conoscenza. Speriamo, che attraverso anche le nostre preghiera in occasione di Menengai 7 Mega Healing service, a Nakuru, ci possa essere un magnifico risveglio delle coscienze dei leader delle nazioni del mondo“.

E’ quanto dichiara, in una nota, il presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.