Siria. Il nuovo ministro dell’Informazione promette “libertà di stampa e di espressione”

AgenPress. Il ministro dell’Informazione delle nuove autorità siriane ha detto di lavorare per una stampa “libera”, impegnandosi a garantire la “libertà di espressione” in un Paese dove per decenni i media sono stati messi a tacere dal precedente regime.

In una Siria devastata da oltre 13 anni di guerra civile, ha cercato di rassicurare i giornalisti che avevano lavorato sotto il deposto presidente Bashar al-Assad ma che si erano rifiutati di diventare “strumenti di propaganda”, promettendo che sarebbero stati “richiamati ai loro incarichi”.

“C’è stata una forte restrizione delle libertà di stampa e di espressione durante il regime di al-Assad; ora stiamo lavorando per ricostruire un’informazione libera, obiettiva e professionale.

.