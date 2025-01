Gaza. Ad al-Mawasi uccisi due alti ufficiali polizia Hamas. 18 morti e 15 feriti in raid Israele

AgenPress – Un attacco aereo israeliano su un accampamento di tende nel centro di Gaza ha ucciso il capo della polizia di Hamas nell’enclave, insieme al suo vice e a diverse altre persone, tra cui bambini. Lo ha affermato giovedì il gruppo terroristico Hamas.

Il capo della polizia Mahmoud Salah e il suo vice Hussam Shahwan sono stati uccisi in un attacco nell’area di al-Mawasi, all’interno della zona umanitaria designata dall’IDF a ovest di Khan Younis, ha affermato Hamas.

L’esercito israeliano ha confermato l’uccisione di Shahwan, accusandolo di “nascondersi sotto la protezione della popolazione civile nella zona umanitaria di Khan Younis”. Non ha menzionato Salah.

Le Forze di difesa israeliane hanno identificato Shahwan come capo della sicurezza interna di Hamas e lo hanno dichiarato responsabile di “gravi violazioni dei diritti umani” dei civili di Gaza, tra cui “interrogatori violenti”, oltre ad aver preso parte alla pianificazione di attacchi contro le truppe israeliane.

Le IDF hanno affermato di aver preso misure prima dell’attacco per ridurre i danni ai civili, accusando Hamas di “sfruttare crudelmente i rifugi civili, gli edifici civili e la popolazione civile come scudi umani”.

In una dichiarazione, il Ministero degli Interni guidato da Hamas ha condannato l’uccisione dei due poliziotti, affermando che “stavano svolgendo il loro dovere umanitario e nazionale al servizio del nostro popolo”.

“Commettendo l’assassinio, l’occupazione continua a diffondere il caos nella Striscia e ad aggravare la sofferenza umana dei cittadini”, ha affermato il ministero, aggiungendo che “la forza di polizia è una forza di protezione civile che lavora per fornire servizi ai cittadini”. Il ministero ha affermato che Salah ha trascorso 30 anni nella polizia ed è stato nominato capo sei anni fa.

I medici dell’enclave governata da Hamas hanno affermato che nell’attacco sono morte 18 persone, tra cui donne e bambini, e che altre 15 sono rimaste ferite.

“Undici persone sono state uccise, tra cui tre bambini e due donne, e 15 sono rimaste ferite dopo che gli aerei di occupazione hanno bombardato una tenda che ospitava sfollati nella zona di Al-Mawasi, a ovest della città di Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale”, ha affermato l’agenzia di difesa civile di Gaza in una nota.

L’IDF hanno dichiarato che l’aeronautica militare israeliana aveva colpito un centro di comando gestito da agenti di Hamas all’interno dell’edificio del comune di Khan Younis, entro i confini della zona umanitaria.

Ha inoltre affermato che il centro di comando è stato utilizzato per “pianificare ed eseguire atti di terrorismo contro le forze delle IDF e lo Stato di Israele”.

Prima dell’attacco sono state adottate numerose misure per ridurre al minimo i danni ai civili, tra cui l’impiego di munizioni di precisione, osservazioni aeree e altre attività di raccolta di informazioni.

“Il gruppo terroristico Hamas viola sistematicamente il diritto internazionale, mentre usa ferocemente la copertura di rifugi civili, edifici civili e la popolazione civile come scudo umano mentre porta avanti attività terroristiche”.

Il ministro della Difesa Israel Katz ha minacciato Hamas di intensificare gli attacchi se “non consentirà presto il rilascio degli ostaggi israeliani da Gaza… e continuerà a sparare alle comunità israeliane”.

La minaccia è arrivata dopo che Hamas ha intensificato il lancio di razzi contro Israele da Gaza la scorsa settimana, dopo mesi con solo sporadici lanci di missili dalla Striscia. Giovedì a mezzogiorno, Hamas ha lanciato un razzo contro il Kibbutz Holit vicino al confine, che l’IDF ha detto essere stato intercettato.

Allo scoccare della mezzanotte di Capodanno, Hamas ha lanciato razzi contro la città meridionale di Netivot. Sabato pomeriggio, Hamas ha lanciato due razzi a lungo raggio verso Gerusalemme, dopo non aver sparato contro la capitale per oltre un anno. Il gruppo terroristico ha anche preso di mira diverse volte le città di confine vicino a Gaza negli ultimi giorni.

Secondo una valutazione di luglio dell’IDF , si stima che circa 1,9 milioni dei 2,3 milioni di residenti di Gaza vivano all’interno della zona umanitaria. In passato l’IDF ha effettuato attacchi nell’area su siti che Hamas stava utilizzando per pianificare operazioni o per lanciare razzi contro Israele o le truppe.