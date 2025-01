News Orleans. FBI: nessun altro coinvolto. Da Jabbar 5 video mentre guidava verso strage. Atto di terrorismo

AgenPress – Il sospettato dell’attacco mortale con un camion in Bourbon Street a New Orleans è probabilmente un terrorista solitario senza complici noti, ha annunciato l’FBI in una conferenza stampa.

“Al momento non riteniamo che ci siano altre persone coinvolte in questo attacco, a parte Shamsud-Din Jabbar, il soggetto su cui siete già stati informati”, ha affermato il vice assistente Christopher Raia della Divisione antiterrorismo dell’ufficio. L’attentatore ha postato 5 video online mentre guidava da Houston verso il luogo della strage, ha aggiunto Raia, spiegando che aveva detto di essersi unito all’Isis.

L’annuncio dell’FBI è un’inversione di tendenza rispetto a una dichiarazione fatta meno di 24 ore prima, in cui l’agente speciale assistente in carica Alethea Duncan aveva affermato : “Non crediamo che Jabbar fosse l’unico responsabile. Stiamo esaminando aggressivamente ogni pista, comprese quelle dei suoi noti soci”.

Gli investigatori stavano indagando per accertare se altri fossero responsabili del posizionamento di ordigni esplosivi improvvisati lontano dal camion che, a loro dire, Shamsud-Din Jabbar aveva utilizzato per investire la folla il giorno di Capodanno.

Joe Biden convocherà il suo team per la sicurezza nazionale nella Situation Room della Casa Bianca per ricevere un aggiornamento sulle indagini sull’attacco di New Orleans, ha affermato un portavoce.