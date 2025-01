Previsioni Meteo del 4 Gennaio 2025

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli soleggiati e locali addensamenti bassi sui settori tirrenici. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni e nubi basse sui settori tirrenici. Nuvolosità in aumento nella notte con possibili pioviggini sulla Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge su Sicilia orientale e regioni ioniche, asciutto altrove con anche ampie schiarite sulla Sardegna. Al pomeriggio residue piogge tra Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. In serata non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi e residui piovaschi tra Sicilia orientale Calabria meridionale.