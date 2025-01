Usa. Il giudice fissa al 10 gennaio la condanna di Trump per il caso della pornostar. Non andrà in carcere

AgenPress – Il 3 gennaio il giudice che presiede il caso di risarcimento danni contro il presidente eletto Donald Trump ha respinto la sua richiesta di archiviare il caso e ha affermato che emetterà la sentenza il 10 gennaio, dieci giorni prima del suo insediamento come 47° presidente.

Il giudice Juan Merchan ha affermato che Trump potrà comparire di persona o virtualmente per la sentenza e che non ordinerà la sua incarcerazione.

“Sebbene questa Corte, per una questione di legge, non debba prendere alcuna decisione sulla condanna prima di aver dato alle parti e agli imputati l’opportunità di essere ascoltati, sembra opportuno in questo frangente rendere nota l’inclinazione della Corte a non imporre alcuna condanna alla detenzione, una condanna autorizzata dalla condanna ma che il popolo ammette di non considerare più una raccomandazione praticabile”, ha scritto il giudice nella sua sentenza .

Merchan ha affermato che “una sentenza di scarcerazione incondizionata sembra essere la soluzione più praticabile per garantire la definitività e consentire all’imputato di perseguire le sue opzioni di appello”. Tale sentenza consentirebbe alla condanna di restare in vigore, ma senza che Trump venga multato, rinchiuso o debba scontare la libertà vigilata.

Il giudice ha respinto la richiesta di Trump di annullare il verdetto.

“In questo caso, 12 giurati hanno dichiarato all’unanimità l’imputato colpevole di 34 capi d’imputazione per falsificazione di documenti aziendali con l’intento di frodare, tra cui l’intento di commettere o nascondere una cospirazione per promuovere elezioni presidenziali con mezzi illegali”, ha scritto.

Trump è stato condannato a maggio per aver falsificato documenti aziendali relativi a un pagamento di denaro che il suo avvocato di allora Michael Cohen aveva pagato alla star di film per adulti Stormy Daniels negli ultimi giorni delle elezioni presidenziali del 2016.

“È stato l’inganno premeditato e continuo da parte del leader del mondo libero a costituire il peso di questo reato”, ha scritto Merchan.

“Annullare questo verdetto con la motivazione che le accuse non sono sufficientemente gravi rispetto alla posizione che l’imputato ha ricoperto in passato e che sta per assumere di nuovo, costituirebbe un risultato sproporzionato e causerebbe un danno incommensurabile alla fiducia dei cittadini nello Stato di diritto”, ha aggiunto il giudice.

Merchan ha respinto così l’ennesima istanza di archiviazione che i difensori di Trump avevano presentato, sostenendo che il procedimento avrebbe ostacolato la sua capacità di governare. Accantonare il verdetto della giuria, ha scritto, “minerebbe lo stato di diritto in modo incommensurabile”.

“Lo status dell’imputato come presidente eletto non richiede l’applicazione drastica e ‘rara’ dell’autorità (del tribunale) di accogliere la mozione (di archiviazione)”, ha argomentato. Inizialmente Trump avrebbe dovuto essere condannato il 26 novembre, ma Merchan aveva posticipato la sentenza a tempo indeterminato dopo la vittoria elettorale di The Donald. Il pm di Manhattan Alvin Bragg si era opposto al colpo di spugna e aveva suggerito diverse opzioni per Merchan, tra cui rinviare la condanna alla fine della presidenza, comminare una sentenza senza galera o chiudere il caso annotando però la decisione della giuria.

In precedenza, il giudice aveva respinto un’istanza di archiviazione che gli avvocati del tycoon avevano presentato alla luce della sentenza con cui la Corte suprema ha stabilito l’immunità per le “azioni ufficiali” intraprese dal presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Sposando la tesi dell’accusa, Merchan aveva scritto nel suo provvedimento che le prove mostrate al processo riguardano “completamente una condotta non ufficiale” e ha ricordato che la stessa Corte suprema nella sua sentenza riconosce che “non tutto quello che il presidente fa è ufficiale”, neppure se agisce dallo Studio Ovale.

Venerdì sera, in alcuni post pubblicati su Truth Social, Trump ha attaccato duramente il giudice, la sentenza e il caso in generale.

“Questo illegittimo attacco politico non è altro che una farsa truccata”, ha sostenuto, affermando poi che l’ordine del giudice “sarebbe la fine della presidenza così come la conosciamo”.

“È tempo di porre fine al Lawfare una volta per tutte”, ha aggiunto Trump in un post separato, utilizzando il suo termine preferito per i casi che ritiene siano motivati ​​politicamente.

Il portavoce di Trump, Steven Cheung, ha definito la sentenza “una violazione diretta della decisione della Corte Suprema sull’immunità e di altra giurisprudenza di lunga data. Questo caso illegale non avrebbe mai dovuto essere portato avanti e la Costituzione richiede che venga immediatamente archiviato”.

“Non dovrebbero esserci condanne e il presidente Trump continuerà a combattere contro queste bufale finché non saranno tutti morti”.

Non è chiaro se Trump intenda presentarsi per la sentenza, di persona o virtualmente. Il giudice ha lasciato aperta la possibilità di condannarlo quando il suo mandato sarà terminato, un’alternativa che era stata suggerita dall’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg.

Merchan ha affermato di aver trovato questa opzione “meno desiderabile rispetto all’imposizione della sentenza prima del 20 gennaio 2025. Le ragioni sono ovvie. Tuttavia, se la Corte non è in grado di imporre la sentenza prima che l’imputato presti giuramento, allora questa potrebbe diventare l’unica opzione praticabile”.

L’ufficio del procuratore distrettuale ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni.

Merchan ha respinto un altro tentativo di archiviare il caso il mese scorso, quando Trump ha sostenuto di essere già protetto dall’immunità presidenziale in virtù del suo status di presidente eletto.

Inizialmente la sentenza sulla condanna di Trump sarebbe dovuta essere pronunciata a luglio, ma il procedimento è stato rinviato più volte su richiesta degli avvocati di Trump, prima a causa di una sentenza della Corte Suprema che ha creato un nuovo standard per l’immunità presidenziale e poi a causa della vittoria elettorale di Trump.