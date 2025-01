Francia. Sarkozy a processo rischia 10 anni per finanziamenti illeciti ricevuti dal dittatore libico Gheddafi

AgenPress – Nicolas Sarkozy è stato processato con l’accusa di aver ricevuto milioni di euro di finanziamenti illegali per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi , nel più grande scandalo di finanziamento politico nella storia moderna della Francia.

Lo storico processo all’ex presidente francese di destra e ad altre 12 persone, tra cui tre ex ministri del governo, per associazione a delinquere volta a ricevere fondi su vasta scala da un dittatore straniero rischia di peggiorare la già scarsa fiducia degli elettori nella classe politica francese.

Dopo un’indagine anticorruzione durata 10 anni , la corte ascolterà le accuse di quello che i magistrati inquirenti hanno definito un “patto di corruzione” stipulato tra Sarkozy e il regime libico, in cui degli intermediari consegnavano valigie piene di denaro contante agli edifici ministeriali di Parigi per finanziare illegalmente la vittoriosa campagna presidenziale di Sarkozy del 2007.

La corte esaminerà se, in cambio del finanziamento della campagna presidenziale di Sarkozy, il regime libico abbia richiesto favori diplomatici, legali e commerciali.

Una di queste presunte richieste di favori riguardava Abdullah al-Senussi , capo delle spie e sicario di Gheddafi. Senussi era stato condannato in contumacia all’ergastolo da una corte francese nel 1999 per il suo ruolo nell’attentato del 1989 a un aereo passeggeri della UTA sul Niger, in cui morirono 170 persone. La corte ascolterà come il regime libico avrebbe fatto richieste all’entourage di Sarkozy per trovare un modo per revocare il mandato di arresto internazionale della Francia contro Senussi.

Laure Heinich, avvocato di 15 parenti di persone uccise nell’attentato aereo UTA, ha detto che i suoi clienti avrebbero raccontato alla corte del loro shock nel sentire che “l’arresto della persona che ha ucciso i loro familiari” potrebbe essere “scambiato con denaro”. Ha detto che il presunto patto di corruzione significherebbe che “il denaro che Nicolas Sarkozy ha usato per farsi eleggere nel 2007 era denaro macchiato dal sangue di queste famiglie”.

Sarkozy, presidente dal 2007 al 2012, ha negato ogni illecito nel caso. Il processo, della durata di tre mesi, svelerà la complessa relazione di Sarkozy con Gheddafi, il leader autocratico libico il cui brutale governo durato 41 anni è stato segnato da violazioni dei diritti umani e che era stato isolato a livello internazionale per i legami del suo regime con il terrorismo, tra cui l’attentato al volo Pan Am 103 su Lockerbie in Scozia nel dicembre 1988.

I membri dell’entourage di Sarkozy avrebbero incontrato membri del regime di Gheddafi in Libia nel 2005, quando Sarkozy era ministro degli Interni. Poco dopo essere diventato presidente francese nel 2007, Sarkozy invitò il leader libico per una lunga visita di Stato a Parigi, allestendo la sua tenda beduina nei giardini vicino all’Eliseo. Sarkozy fu il primo leader occidentale ad accogliere Gheddafi in una visita di Stato completa dopo il congelamento delle relazioni negli anni ’80 a causa del suo status di paria come sponsor del terrorismo di Stato.

Ma nel 2011, Sarkozy ha messo la Francia in prima linea negli attacchi aerei guidati dalla Nato contro le truppe di Gheddafi che hanno aiutato i combattenti ribelli a rovesciare il suo regime. Gheddafi è stato catturato dai ribelli nell’ottobre 2011 e ucciso.

Se condannato per accuse di corruzione, Sarkozy potrebbe affrontare fino a 10 anni di prigione insieme a Claude Guéant, ex segretario generale dell’Eliseo e ministro degli Interni, e Brice Hortefeux, stretto alleato di Sarkozy che ha anche ricoperto la carica di ministro degli Interni. Tutti negano ogni illecito.