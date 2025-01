Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “La Chiesa nel mondo sia voce critica della Cultura e della Politica”

La 7º International Conference of Pastors & the Ministers of the Gospel, si è svolta a Nakuru 1, 2 e 3 Gennaio 2025

AgenPress. “La Chiesa, come Cristo, non deve chiudersi nell’isola spirituale e deve divenire voce critica della Società e della Politica, senza concordismi e connivenze. L’argomento, coinvolge necessariamente la storia ed è il rapporto tra fede e politica, tra Dio e Cesare, per ricorrere al famoso detto di Cristo: «Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio» (Matteo 22, 21).

Si pensi a quanto è stato scritto, detto, pensato, elaborato, affermato e negato attorno a questo motto, a partire dalla Lettera a Diogneto sul rapporto tra cristiani e mondo (sono nel mondo senza essere del mondo, ma ne sono l’anima).

Proviamo a leggere la Lettera ai Romani e l’Apocalisse: nel primo caso lo Stato è rispettato come strumento di Dio, nel secondo è semplicemente un essere diabolico. Alcuni autori, attraverso l’analisi di numerosa documentazione delle origini cristiane, e tenendo in giusta considerazione il citato detto evangelico, delineano la sfida che la Chiesa ha di fronte a sé nel succedersi dei secoli e nel mutare delle coordinate storico- politiche e culturali. Da un lato, come Cristo, non deve chiudersi nell’esclusivismo dell’oasi spirituale; dall’altra parte deve essere attrice nella società divenendo una critica severa della cultura e della politica, senza connivenze, ma anche senza rigetti radicali.

Nel cristianesimo a dominare è l’attesa della pienezza finale e quindi è importante impugnare il vessillo dei valori spirituali, morali e umani. La Chiesa deve rifiutare ogni collateralismo e compromesso ma anche ogni forma di anarchismo e isolazionismo. La sua speranza e il suo progetto sono più alti, essa «è chiamata a essere voce della coscienza morale che distingue il bene dal male e le scelte umane da quelle disumane».

La chiesa e i cristiani veri devono operare in questo mondo con il timore di Dio, per essere un valore aggiunto e sostenere la Pace la giustizia, l’amore e la verità. La chiesa in attesa di essere rapita deve operare con grande attivismo.

Lo dice in una intervista radiofonica a Nakuru il Presidente di Unione Cristiana Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.