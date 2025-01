Incendi California. Centinaia di animali domestici accolti nei rifugi per essere curati dalle ferite ed ustioni

AgenPress – I gruppi per il benessere degli animali di Los Angeles stanno aiutando a prendersi cura degli animali domestici e selvatici colpiti dagli incendi.

La filiale di Los Angeles della Society for the Prevention of Cruelty to Animals (spacLA) ospita attualmente gli animali domestici di persone costrette ad abbandonare le proprie case.

“Questo non è chiaramente qualcosa che si risolverà in un giorno, una settimana”, ha detto Ana Busstilloz, direttrice delle comunicazioni e del marketing presso la Society for the Prevention of Cruelty to Animals Los Angeles, o spcaLA, un’organizzazione locale per il benessere degli animali. “Siamo pronti ad aiutare”.

Dai gatti e cani ai cavalli, uccelli e tartarughe, diversi gruppi di soccorso ospitano una serie di animali mentre le fiamme saltano in tutta l’area di Los Angeles. Alcuni animali domestici sono ospitati come ospiti temporanei mentre gli umani nelle loro famiglie sono ospitati in centri di evacuazione, hotel o altri luoghi che non ammettono animali domestici. Altri animali stanno ricevendo cure per le ferite.

“Abbiamo accolto alcuni animali che sono stati trovati randagi vicino alle aree dell’incendio, che sono arrivati ​​con ustioni, zampe bruciacchiate, baffi bruciacchiati, disidratazione”, ha affermato Dia DuVernet, presidente e CEO di Pasadena Humane, un centro di risorse per animali a Pasadena. “È stato semplicemente un enorme sforzo della comunità per cercare di capire come risponderemo a tutte le esigenze umane e animali nella nostra comunità”. Ha affermato che, finora, Pasadena Humane ha accolto oltre 400 animali. Tra i feriti più gravi ci sono quelli in cura per disidratazione e inalazione di fumo, alcuni dei quali sono sotto ossigeno presso l’unità di terapia intensiva veterinaria del centro.

Il gruppo non ha mai dovuto rifiutare nessuno che cercasse un posto dove tenere il proprio animale domestico.

“Si è trattato di gatti, cani, uccelli, capre”, ha detto DuVernet. “Un disperato proprietario di un pony ha addirittura portato a spasso il suo pony dall’area colpita al nostro rifugio, dove ce ne siamo presi cura finché non abbiamo potuto trasportarlo in un centro ippico”.

Gli incendi di Los Angeles hanno ucciso almeno 11 persone e ben oltre 100.000 sono rimaste sotto ordine di evacuazione venerdì, secondo le autorità. I ​​gruppi per il benessere degli animali nella zona hanno affermato che il numero di animali domestici ospitati è oscillato durante la settimana, ma temono che potrebbe aumentare. “Ci saranno molti più animali sfollati perché ci sono molte più persone sfollate”, ha affermato Christi Metropole, presidente e CEO di Stray Cat Alliance, un’organizzazione di salvataggio dei gatti con sede a Los Angeles. “Questa è la calma prima della tempesta”.

I proprietari hanno lasciato circa 50 animali domestici temporaneamente presso spcaLA, ha detto Bustilloz.

Quando gli animali arrivano alla spcaLA, un veterinario li visita e ricevono coperte, giocattoli calmanti e dolcetti per farli sentire il più possibile a casa, ha spiegato Busstilloz.

“Col passare del tempo, sono certa che ci troveremo a fare cose diverse. Ma per ora, questo è ciò che stiamo facendo. Il conforto che possiamo dare a qualcuno che è in difficoltà, il solo sapere che i suoi animali sono accuditi e al sicuro, si spera che gli dia un po’ di tregua in modo che possa concentrarsi su altre cose di cui deve occuparsi”.