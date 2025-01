Carceri: Mirabelli (Pd), aumenta il sovraffollamento, la ricetta del governo è assurda

A San Vittore due persone in più ogni posto disponibile

AgenPress. “I dati del Garante dei Detenuti confermano il continuo aumento dei reclusi e della sovrappopolazione carceraria, che arriva a San Vittore a Milano a registrare più di due persone per ogni posto disponibile. A ciò si aggiungono i suicidi in continuo aumento. Di fronte a questi dati e ai richiami del Presidente della Repubblica, il Governo non fa nulla.

La ricetta della Presidente del Consiglio di costruire nuove carceri è assurda se si pensa ai tempi necessari per questa soluzione, e alle sofferenze di oggi: serve, invece, considerare il carcere l’estrema ratio anziché, come fa la destra, la soluzione di ogni problema”.

Lo scrive su Facebook il senatore milanese Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Pd al Senato.