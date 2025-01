Cristiani perseguitati, Delmastro (Fdi): “Complice la sottomissione culturale all’Islam”

AgenPress. I dati sui cristiani perseguitati (380 milioni, di cui 4.476 uccisi, nel 2024) “rendono l’idea di una delle più sanguinarie, se non la più sanguinaria persecuzione al mondo, che è quella contro la fede dei cristiani. Eppure se ne parla poco, anzi non se ne parla affatto. Complice una sorta di sottomissione culturale all’Islam, complice a una sorta di sudditanza psicologica, complice forse anche il più grosso equivoco culturale degli ultimi anni, ovverosia che il cristianesimo sarebbe la religione dei colonizzatori”.

Così Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia e sottosegretario alla Giustizia, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

“Ricordarli – continua il sottosegretario nel corso della trasmissione ‘Calibro 8’ – è anche un modo per rompere il muro del silenzio ma, soprattutto, quella retorica indigesta che ci fa parlare di ogni minoranza in Italia, in Europa e nel mondo, ogni minoranza che subirebbe presunte violazioni e discriminazioni, dimenticandosi la più grossa discriminazione che esiste oggi nel mondo, che è quella ai danni dei cristiani”.

“È importante – conclude Delmastro – presentare la lista della persecuzione dei cristiani nel mondo, per non dimenticare, per non abbandonare i nostri fratelli cristiani nel mondo, ma soprattutto per ricordare che quelle atrocità non possiamo permettere che inizino a serpeggiare anche in terra d’Europa”.