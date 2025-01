Autonomia, Mazzetti (FI): “Approccio ideologico e illiberale si è ritorto contro opposizioni”

AgenPress. “Anziché contribuire al dibattito e ai contenuti delle riforme, di cui il Paese ha estremamente bisogno, alcune opposizioni hanno scelto una linea oltranzista, ideologica e pertanto esiziale. Si sono fermate ancor prima di partire in quanto – c’è un retroterra ideologico illiberale – hanno tentato, con il quesito referendario, di forzare la volontà degli elettori sovrani. Non si dirà che è “colpa del governo Meloni” poiché si sono disarcionati da soli. Avanti con il lavoro, avanti con le riforme per un’Italia più moderna e liberale”.

Lo afferma, in una nota, l’On. Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia.