Sequestrato nel porto di Formia (LT) un veliero di pregio del 1947, per il reato di appropriazione indebita

AgenPress. I militari della Sezione Operativa Navale di Gaeta hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP presso il Tribunale di Cassino su richiesta del P.M. al fine di sottoporre alla misura cautelare reale un’imbarcazione di pregio del tipo “Caicco” detenuta indebitamente da un soggetto del luogo.

L’attività odierna nasce da un controllo di polizia in mare svolto da un’unità navale del Reparto Navale pontino, a seguito del quale sono emersi evidenti profili di rischio tali da determinare l’avvio di specifiche attività di P.G. sotto il coordinamento della competente Procura della Repubblica di Cassino.

In particolare, dai successivi approfondimenti info-investigativi, emergevano indizi di colpevolezza a carico del soggetto individuato alla condotta dell’imbarcazione in parola, tali da portare i militari del Corpo a contestare il reato di appropriazione indebita posta in essere dal soggetto indagato, a causa della mancata definizione dell’iter amministrativo finalizzato alla compravendita del bene. Attesi gli elementi indiziari raccolti, si procedeva pertanto all’esecuzione della misura cautelare delegata consistente nel sequestro dell’imbarcazione bialbero, di pregevole manifattura (anno di costruzione 1947), attualmente ormeggiata nel Porto di Formia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.