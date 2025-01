Trump. Paolo Capone (UGL): “Grazie a Meloni l’Italia diventa interlocutore privilegiato”

AgenPress. “In occasione della cerimonia di giuramento del Presidente Donald Trump, l’UGL esprime il proprio apprezzamento per la presenza della Premier Giorgia Meloni, un invito che sottolinea la crescente centralità dell’Italia nello scenario internazionale e il ruolo strategico che il nostro Paese si appresta a ricoprire nei rapporti tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea.

La partecipazione del Presidente del Consiglio Meloni a questo importante momento della politica mondiale rappresenta un segnale forte e positivo per le relazioni transatlantiche, consolidando il legame che unisce l’Italia agli Stati Uniti e, più in generale, l’Europa al contesto globale. In un momento di incertezze geopolitiche, l’Italia si conferma come un interlocutore privilegiato, capace di contribuire al rafforzamento della stabilità internazionale, sia sul piano economico che su quello politico.

In particolare, l’UGL coglie con favore l’impegno del Governo italiano nel promuovere la pace, la sicurezza e la crescita occupazionale. La presenza della Meloni al giuramento rappresenta un salto di qualità nella nostra politica estera a vantaggio del Sistema Paese”.

Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito alla presenza di Giorgia Meloni, unica leader europea invitata alla cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.