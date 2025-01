AgenPress – Donald Trump ha affermato che il lancio di un chatbot da parte della cinese DeepSeek rappresenta un “campanello d’allarme” per le aziende tecnologiche statunitensi nella corsa globale per il dominio dell’intelligenza artificiale.

L’avvento di DeepSeek, che ha sviluppato il suo chatbot modello R1 a una frazione del costo di concorrenti come ChatGPT di OpenAI e Gemini di Google, ha fatto perdere lunedì 1.000 miliardi di dollari (800 miliardi di sterline) di valore al principale indice tecnologico statunitense.

Nvidia, azienda leader nella produzione di chip per computer che ha registrato una crescita esponenziale nel contesto del boom dell’intelligenza artificiale, ha visto il suo valore di mercato perdere 600 miliardi di dollari nel più grande calo giornaliero nella storia del mercato azionario statunitense.

Cos’è DeepSeek

“Il lancio di DeepSeek , l’intelligenza artificiale di un’azienda cinese, dovrebbe essere un campanello d’allarme per i nostri settori, che devono concentrarsi al massimo sulla competizione per vincere”, ha affermato Trump.

Ha sottolineato la capacità di DeepSeek di offrire apparentemente le stesse prestazioni dei modelli di intelligenza artificiale esistenti con molte meno risorse, minacciando il predominio del boom dell’intelligenza artificiale guidato dagli Stati Uniti.

“È un bene perché non devi spendere così tanti soldi”, ha detto Trump. “Lo vedo come un aspetto positivo, come un vantaggio”.