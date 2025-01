Riunione del CIPESS: approvati provvedimenti in materia di infrastrutture e politiche di coesione

AgenPress. Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Vicepresidente del Comitato e Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo GIORGETTI, con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alessandro MORELLI, ha approvato importanti provvedimenti in materia di infrastrutture e politiche di coesione.

Infrastrutture

Il Comitato ha espresso parere, sentito il NARS, sulla proposta di Partenariato Pubblico Privato (PPP) per la gestione unificata dei servizi di manutenzione del patrimonio edilizio e impiantistico del Comune di Bologna.

La proposta prevede, fra l’altro: riqualificazione energetica di edifici, installazione di impianti fotovoltaici, interventi su impianti a rete, sistema di gestione immobiliare integrata, in un contesto di rilevanza strategica per la città, che mira a raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2030. È previsto un contributo pubblico in conto impianti pari a circa 42,8 milioni di euro.

Politiche di coesione

Il Comitato ha deliberato sui seguenti punti:

l’incremento della dotazione finanziaria del Programma di Azione e Coesione complementare al PON Cultura e Sviluppo 2014 – 2020 del Ministero della cultura, per un importo pari a oltre 31 milioni di euro, a seguito del quale la dotazione complessiva del Programma è rideterminata in circa 226,8 milioni di euro;

l’adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 della regione autonoma Valle d’Aosta, con una dotazione finanziaria pari a circa 18,6 milioni di euro, e la contestuale riduzione ex lege del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020 della regione;

il definanziamento degli interventi dei PSC della regione Puglia, della regione Sardegna, della Città metropolitana di Bari e della Città metropolitana di Cagliari, per un valore complessivo di circa 437,4 milioni di euro, con conseguente riduzione del FSC 2014-2020;

l’assegnazione alla regione autonoma della Sardegna di risorse FSC 2021-2027 pari a circa 2,3 miliardi di euro per il finanziamento dell’Accordo di coesione del novembre 2024, oltre a circa euro 415,8 milioni del Fondo di rotazione;

l’assegnazione alla regione Puglia di risorse FSC 2021-2027 pari a oltre 4,4 miliardi di euro per il finanziamento dell’Accordo per la coesione del novembre 2024, comprensivi dell’importo di euro 122 milioni per la “Strada litoranea interna Talsano – Avetrana”, oltre a circa 1,4 miliardi di euro del Fondo di rotazione.

Informative che non comportano adozione di delibera

Il Comitato ha udito la Relazione sull’attività di rilascio delle garanzie green svolta da SACE S.p.A.