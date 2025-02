Casa Bianca. Elon Musk afferma che lui e Trump stanno chiudendo l’USAID. Una “palla di vermi irreparabile” e “senza speranza”

AgenPress – Elon Musk ha dichiarato che lui e il presidente Donald Trump erano in procinto di chiudere l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, intensificando la loro guerra alla burocrazia federale e sfidando il potere costituzionale del Congresso di determinare come vengono spesi i soldi.

Musk, responsabile dell’iniziativa di Trump per l’efficienza governativa, ha annunciato la chiusura nel cuore della notte in un’apparizione solo audio sul suo sito di social media X.

“Lo stiamo chiudendo”, ha detto. In un altro punto, ha detto “siamo nel processo” di “chiudere USAID”.

Musk non ha detto quale autorità legale riteneva avesse la Casa Bianca per chiudere un’agenzia federale senza l’approvazione del Congresso, o quanto velocemente l’amministrazione intendesse agire. Ha detto che l’idea aveva “il pieno supporto del presidente” e che aveva parlato con Trump sulla questione diverse volte.

“Per quanto riguarda la questione USAID, ne ho parlato con lui in dettaglio, e lui ha concordato che dovremmo chiuderla”, ha detto. “In realtà ho verificato con lui un paio di volte [e] gli ho detto, ‘Ne sei sicuro?'”, ha detto. Trump ha risposto, “Sì”.

La Casa Bianca non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento sull’annuncio di Musk nelle prime ore di lunedì.

Trump domenica ha affermato che Musk “sta facendo un buon lavoro” e ha criticato l’USAID definendola “gestita da un gruppo di lunatici radicali”, anche se non si è spinto fino a dire che aveva intenzione di chiudere l’agenzia, con o senza l’accordo del Congresso.

I funzionari dell’amministrazione Trump hanno discusso della possibilità di porre l’USAID sotto l’autorità del Dipartimento di Stato, secondo quanto affermato da più di una dozzina di funzionari attuali ed ex funzionari e fonti a conoscenza delle discussioni. Una mossa che, secondo i legislatori democratici e gli esperti legali, violerebbe una legge adottata dal Congresso che istituisce l’agenzia.

Trump ha dichiarato che congelerà praticamente tutti gli aiuti esteri degli Stati Uniti in attesa di una revisione di 90 giorni.

Il Congresso stanzia annualmente denaro per USAID da spendere, principalmente per aiuti esteri e beneficenza focalizzata a livello internazionale. Il suo bilancio per l’anno fiscale 2023 era di circa $ 40 miliardi, secondo un rapporto del mese scorso del Congressional Research Service . Si tratta di una piccola frazione della spesa discrezionale federale complessiva di $ 1,7 trilioni .

L’allora presidente John F. Kennedy creò l’USAID con un ordine esecutivo nel 1961, dopo che il Congresso aveva approvato una riorganizzazione degli aiuti esteri.

L’annuncio di Musk è seguito al fatto relativo in cui il direttore della sicurezza dell’USAID e il suo vice sono stati messi in congedo amministrativo dopo aver tentato di impedire ai dipendenti del Department of Government Efficiency di Musk di accedere ai sistemi sicuri dell’USAID. I dipendenti del DOGE hanno minacciato di chiamare gli US Marshals, hanno detto due delle fonti. I dipendenti del DOGE sono stati infine in grado di ottenere l’accesso ai sistemi sicuri, hanno detto tre delle fonti, ma non è chiaro quali informazioni siano riusciti a ottenere.

Era già chiaro la scorsa settimana che l’amministrazione Trump e lo staff di Musk avevano pianificato un radicale scossone all’USAID, una delle numerose agenzie in cui la paura e il caos stanno travolgendo la forza lavoro federale . Più di 50 dipendenti pubblici di carriera dell’USAID sono stati messi in congedo amministrativo lo scorso lunedì.

In passato, USAID ha stretto una partnership con una delle aziende di Musk, SpaceX. L’agenzia ha annunciato nel 2022 di aver stretto una partnership con SpaceX per fornire 5.000 terminali Internet satellitari Starlink al governo dell’Ucraina in seguito all’invasione russa.

Lunedì, però, Musk ha definito l’USAID “irreparabile” e “senza speranza”. Ha anche detto che l’agenzia “non è una mela con un verme dentro, ma in realtà abbiamo solo una palla di vermi”.