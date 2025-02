Calenda: “I Siciliani non sono figli di un Dio minore”

AgenPress. Hanno diritto a una sanità dignitosa, all’acqua potabile e a infrastrutture decenti. Sono almeno 30 anni che la regione Sicilia non è in grado di assicurarglieli, perché decennio dopo decennio si è trasformata in un sistema che ha come unico obiettivo l’auto perpetuazione. Questo è impensabile e inaccettabile.

E dunque è su questi poteri che deve subentrare lo Stato, sostituirsi alla Regione e fare in modo che i soldi arrivino anche ai comuni, vero ente di prossimità che conosce realmente le esigenze dei cittadini.

Lo dichiara, in un post su Facebook, Carlo Calenda.