Mosca. Il Cremlino non conferma o smentisce la telefonata di Putin con Trump. Zelensky pronto ad incontrare il leader russo

AgenPress – Il Cremlino non ha né confermato né smentito che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Vladimir Putin abbiano parlato al telefono per discutere della guerra in Ucraina. Lo ha riferito domenica l’agenzia di stampa russa TASS.

In alcuni commenti riportati dal New York Post, sabato Trump ha dichiarato di aver parlato con Putin per iniziare a negoziare la fine della guerra in Ucraina, senza però chiarire quando sia avvenuta la chiamata o quante volte lui e Putin abbiano parlato.

Putin “vuole vedere la gente smettere di morire”, ha detto Trump, prima di ribadire la sua precedente affermazione secondo cui la guerra in Ucraina “non sarebbe mai accaduta” se fosse stato presidente nel 2022. Ha anche confermato l’esistenza di un piano concreto per porre fine alla guerra: “Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone. Questa guerra è così brutta in Ucraina. Voglio porre fine a questa dannata cosa”.

Sebbene Putin non abbia ancora commentato la storia del New York Post, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha utilizzato un linguaggio ambiguo quando ha affrontato la questione ai giornalisti domenica, dicendo che c’erano “molte comunicazioni diverse” condotte “attraverso molti canali diversi” e che non era in grado né di confermare né di negare che la chiamata avesse avuto luogo.

Venerdì, Trump ha detto durante una conferenza stampa a Washington che avrebbe “probabilmente” incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “la prossima settimana”, mentre Zelensky ha dichiarato in un’intervista al giornalista britannico Piers Morgan che, se necessario, sarebbe pronto a incontrarsi con Vladimir Putin per negoziare la fine della guerra in Ucraina.

Intervenuto a Piers Morgan Uncensored sul canale YouTube di Morgan, Zelensky ha affermato che sarebbe “ovviamente” disposto a tenere negoziati faccia a faccia con Putin, che ha definito “un nemico”, se questo fosse “l’unico modo per raggiungere la pace per gli ucraini e non perdere persone”.

Zelensky ha riconosciuto che l’Ucraina non è attualmente in grado di recuperare militarmente il territorio sequestrato dalla Russia e che non può permettersi di “perdere milioni di persone nel perseguimento di un risultato che potrebbe non arrivare”. Invece, si è impegnato a usare mezzi politici e diplomatici per ripristinare il controllo ucraino sul suo territorio sovrano ora occupato dalle forze russe.

Durante l’intervista di 90 minuti, Zelensky ha rivelato che 45.000 ucraini sono stati uccisi dall’inizio della guerra su vasta scala quasi tre anni fa, mentre altri 390.000 ucraini sono stati feriti. Ha stimato le perdite della Russia a 350.000 morti e tra 600.000 e 700.000 feriti.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha definito i commenti di Zelensky “vuoti”, secondo l’agenzia di stampa statale TASS , aggiungendo che non si basavano su nulla. Tuttavia, ha indicato che nonostante non riconosca la legittimità di Zelensky, Mosca rimane aperta ai negoziati, aggiungendo che i contatti tra Russia e Stati Uniti sono aumentati in frequenza dal ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il mese scorso.