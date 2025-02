New York Post. Trump afferma di aver parlato con Putin per porre fine alla guerra in Ucraina

AgenPress – Donald Trump ha dichiarato di aver avuto dei colloqui con il presidente russo, Vladimir Putin , per giungere a una conclusione negoziata della guerra tra Russia e Ucraina, durata tre anni, e ha affermato che i negoziatori russi vogliono incontrare le controparti statunitensi.

Trump ha dichiarato al New York Post di aver parlato con Putin, sottolineando che “è meglio non dirlo” quante volte.

In alcuni commenti rilasciati venerdì a bordo dell’Air Force One, Trump ha affermato di credere che a Putin “importi” delle uccisioni sul campo di battaglia, ma non ha detto se il leader russo abbia presentato impegni concreti per porre fine al conflitto durato quasi tre anni.

Trump ha rivelato di avere un piano per porre fine alla guerra, ma ha rifiutato di entrare nei dettagli. “Spero che sia veloce. Ogni giorno muoiono persone. Questa guerra è così brutta in Ucraina . Voglio porre fine a questa dannata cosa”.

Il mese scorso, Trump ha stimato che dall’inizio dell’invasione siano stati uccisi circa 1 milione di soldati russi e 700.000 soldati ucraini, una stima di gran lunga superiore ai numeri presentati da funzionari ucraini o analisti indipendenti.

Secondo quanto riportato dal Post, il consigliere per la sicurezza nazionale, Michael Waltz, ha raggiunto il presidente durante l’intervista.

“Facciamo partire questi incontri. Vogliono incontrarsi. Ogni giorno muoiono persone. Giovani bei soldati vengono uccisi. Giovani uomini, come i miei figli. Da entrambe le parti. Su tutto il campo di battaglia”.

Waltz non ha voluto confermare che Trump abbia parlato con Putin, dicendo a Meet the Press della NBC domenica che “ci sono sicuramente molte conversazioni delicate in corso” e che alti diplomatici americani saranno in Europa questa settimana “per discutere i dettagli su come porre fine a questa guerra e ciò significherà portare entrambe le parti al tavolo”.

La fine della guerra, ha aggiunto Waltz, è stata sollevata nelle conversazioni con il primo ministro indiano Narendra Modi, il presidente cinese Xi Jinping e i leader di tutto il Medio Oriente. “Tutti sono pronti ad aiutare il presidente Trump a porre fine a questa guerra”, ha detto Waltz, e ha ripetuto i commenti di Trump sul fatto che è pronto a tassare, imporre tariffe e sanzioni alla Russia.

“Il presidente è pronto a mettere sul tavolo tutte queste questioni questa settimana, incluso il futuro degli aiuti degli Stati Uniti all’Ucraina. Dobbiamo recuperare quei costi, e questo sarà un partenariato con gli ucraini in termini di terre rare (materiali), risorse naturali, petrolio e gas, e anche l’acquisto dei nostri”.

Ma Waltz ha ribadito quello che ha definito il “principio fondamentale” dell’amministrazione Trump, ovvero che gli europei “devono prendersi la responsabilità di questo conflitto in futuro. Il presidente Trump lo porrà fine e poi, in termini di garanzie di sicurezza, la responsabilità ricadrà sugli europei”.

Durante la sua campagna presidenziale, Trump ha ripetutamente promesso di porre fine alla guerra al più presto se fosse stato rieletto, sottolineando spesso la perdita di vite umane sul campo di battaglia.

Il mese scorso, Trump ha affermato: “La maggior parte delle persone pensava che questa guerra sarebbe durata circa una settimana, e invece dura da tre anni”, e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, aveva espresso interesse per un accordo di pace negoziato.

Durante l’intervista di venerdì, Trump ha nuovamente espresso dolore per la perdita di vite umane in guerra e ha paragonato i giovani che stavano morendo ai suoi stessi figli.

“Tutte quelle persone morte. Giovani, giovani, belle persone. Sono come i vostri figli, due milioni di loro – e senza motivo”, ha detto Trump al Post, aggiungendo che Putin “vuole anche vedere la gente smettere di morire”.

Il Cremlino domenica ha rifiutato di confermare o smentire la notizia della telefonata. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto all’agenzia di stampa statale TASS di non essere a conoscenza di alcuna chiamata del genere.

“Cosa si può dire di questa notizia: mentre l’amministrazione a Washington svolge il suo lavoro, sorgono molte comunicazioni diverse. Queste comunicazioni vengono condotte attraverso canali diversi. E naturalmente, in mezzo alla molteplicità di queste comunicazioni, io personalmente potrei non sapere qualcosa, essere ignaro di qualcosa. Pertanto, in questo caso, non posso né confermare né negare.”

Il Cremlino ha precedentemente affermato di essere in attesa di “segnali” su un possibile incontro tra Trump e Putin. Il capo della Commissione per gli affari internazionali della Duma di Stato, Leonid Slutsky, ha affermato che i lavori di preparazione dei contatti tra Mosca e Washington “sono in una fase avanzata”.

Il presidente degli Stati Uniti si è anche avventurato nell’attuale stallo tra Israele e Iran, dicendo che “vorrebbe che si facesse un accordo con l’Iran sul non nucleare” e che preferirebbe un accordo negoziato piuttosto che “bombardarlo a più non posso. Non vogliono morire. Nessuno vuole morire”.

Se ci fosse un accordo con l’Iran, ha detto, “Israele non li bombarderebbe”. Ma ha rifiutato di andare oltre su qualsiasi approccio all’Iran: “In un certo senso, non mi piace dirvi cosa sto per dire loro. Sapete, non è carino”.

“Potrei dire loro cosa ho da dire e spero che decidano di non fare ciò che stanno pensando di fare al momento. E penso che saranno davvero felici”.